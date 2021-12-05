為進一步提升國內疫苗覆蓋率，指揮中心宣布自明年1月1日起，所有由教育部、經濟部、勞動部、衛福部業管的場域工作人員都應接種2劑新冠疫苗，除非經醫師評估且開立不建議施打疫苗證明，否則都得完整接種2劑疫苗。

指揮中心發言人莊人祥指出，相關行業復業及新進人員於首次服務前，應提供自費3日內抗原快篩或PCR檢驗陰性證明，若曾為確診個案，且持有3個月內衛生機關開立的解隔離通知書，則可暫免檢具疫苗接種證明，不過在首次服務前，仍需提供自費3日內PCR檢驗證明，並在解隔離3個月內完整接種。

元旦起教育、社福、娛樂場域員工強制接種2劑劑苗。(指揮中心提供)

指揮中心表示，訂有新冠疫苗接種規定之防疫指引的業管單位都適用新規，教育部的業管單位包含高中以下學校及幼兒園、兒童課後照服中心、社區大學、短期補習班、樂齡學習中心、競技及休閒運動場館、游泳池等。

經濟部則包含錄影節目帶播映場所、電子遊戲場、資訊休閒營業場、視聽歌唱場、桌遊、麻將館、歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、理容院等。

衛福部則包含托嬰中心、社區型福利機構、多元預防社區式活動、失智社區服務據點、親子館、民俗調理業等。

莊人祥說明，上述業管單位原先就有訂定復業指引，不過先前僅規定一劑疫苗覆蓋率需達6至8成，現在因疫苗數量充足，加上Omicron病毒侵襲，才將指引改為應全面接種2劑。

指引訂出後，1月1日起相關從業人員都應完整接種疫苗，地方政府可依法查核接種情形，屆時也會配合發放標章的方式，鼓勵從業人員完整接種疫苗。