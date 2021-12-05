一名張姓男子前科累累，前年在桃園市路邊看中一輛瑪莎拉蒂，委託不知情的友人連繫拖吊場，成功把車拖回位於新竹的住處，案經車主報警，警方循線查獲張嫌。桃園地院審結，依犯竊盜罪，應執行8月，得易科罰金24萬元。可上訴。

判決書指出，張姓男子於2019年11月6日凌晨行經桃園市大溪區一處路口，見到路邊停放一輛瑪莎拉蒂跑車，先以不合的鑰匙插入鑰匙孔內，把車排空檔，以車子發不動，需要牽車為由委託不知情的友人A通知拖吊場，把車拖到桃園一處停車場，再委託不知情友人B通知拖吊場，成功把車拖回其位於新竹縣的租屋處，成功竊得跑車。

瑪莎拉蒂車主當日上午即發覺車子遭竊報警，警方以監視器追人，同年月12日持搜索票前往張男的租物處執行搜索，扣得竊來的瑪莎拉蒂一輛以及鑰匙一把。

此外，檢方還查出張男夥同另外2名男子於2019年偷走6面車牌，還闖入汽車保養廠，竊走大台發電機、小台發電機、桌上型車床、電動充電器15支、加充電器7組、機油油芯套組2組等價值30萬元的修車工具。檢方偵結，依竊盜罪將其起訴。

桃園地院法官認為，張男不思以正當方式獲取財物，意圖不勞而獲，恣意犯下2件竊盜案，欠缺對他人財產的尊重，考量其坦承犯行，態度尚可，依犯竊盜罪，處3月徒刑；又犯結夥3人以上竊盜罪，處6月徒刑。應執行8月，得易科罰金，以新台幣1000元折算一日。可上訴。