女怨警不當攔查發文討拍 桃警揭真相打臉：未繫安全帶還謊報身分

37歲陳姓女子在臉書發文稱「出門碰到87」，抱怨遭警不當攔查、浪費時間，桃園市警局保安大隊解釋是因小客車臨停超出白線且車上男女都未繫安全帶，才攔下勸導，豈料盤查時陳女謊報媽媽身分還急著要走，幾經溝通才坦承真實身分，呼籲民眾勿謊報身分，否則涉及違反社維法或刑法《使公務員登載不實罪》。

陳姓女子在臉書抱怨「出門碰到87」，稱出門買東西遇到保警，身上背小提琴遭誤認持凶器，不但叫來3台警車和12名警員對付她一介弱女子，還被揶揄：「保養太好！」讓她氣憤不已。

桃園市警局保安大隊指出，1日下午3點巡邏行經桃園區介壽路上，發現一台自小客車車上一男一女皆未依規定繫妥安全帶，向前攔停，副駕駛座女子神情緊張且急於離開，不料盤查身分時女子供稱未攜帶任何身分證明文件，向警方謊報是61歲詹姓女子，還自稱生日是49年3月14日，警方經比對年籍資料後發現照片跟身分不符，但女子拒不配合，周旋下才會驚嘆保養很好，呼籲配合並告知恐涉及偽造文書，女子見遭警方識破身分，才向警方坦承是37歲陳女，員警再次查證確認人別資料無異，且無其他不法事證即放行。

警方呼籲，民眾如冒用他人身分證明，可依《社會秩序維護法》第66條第2款：「冒用他人身分或能力之證明文件者。」移送簡易庭裁處3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰，也可能涉及刑法第214條「使公務員登載不實罪」，呼籲民眾配合不要謊報身分。