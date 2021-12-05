由兆豐銀行統籌主辦並擔任管理銀行的尖點科技10億元聯貸，以短短兩個月時間順利籌組完成，對此兆豐銀指出，該案創下1.7倍超額認購潮，另還有富邦、合庫、華銀、玉山、中國信託、東亞、上海商銀及土銀等計9家銀行共同參貸，參貸踴躍，顯見銀行團對尖點科技經營團隊的肯定，並看好其未來營運發展。

兆豐銀行最近參與新創及支持綠能產業融資頻傳捷報，尖點科技聯貸案即為其完成的最新案件。兆豐銀對於尖點科技的營運現況指出，該公司專精於印刷電路板(PCB)精密微型鑽針的研發與製造，以自有品牌Topoint行銷全球，於台灣及上海均有設廠，為全球排名頂尖的鑽針製造公司，受惠於物聯網、5G及AI人工智慧等發展帶動PCB產業動能，鑽針需求亦隨之成長。

兆豐銀並說明，尖點科技在110年9月合併營收逾3.57億元，較109年同期增加30.6%，再創單月新高，110年前三季累計合併營收則達27.66億元，較同期增加29.7%，營運獲利亮眼，尖點科技看好產業前景增加資本支出，計畫111年上半年可再增加300萬支鑽針產能，營運前景可期，因此本次聯貸亦獲銀行團熱烈支持。