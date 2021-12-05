民眾表示自已是一名修車工，下班後在上網時，突然被網友加好友，對方頭像顯示為美女圖。（蘆洲警分局提供）

18歲的蔡姓民眾上月29日前往新北市蘆洲警分局五股分駐所求助，副所長劉榮雄、警員鞏子函發現有異立即上前關心詢問，民眾表示自已遇上了比特幣投資糾紛不知道怎麼處理，副所長了解後發現這是透過比特幣來吸引民眾的「假投資真詐騙」，經過副所長的安撫及細心解釋民眾才知道原來是遇上了詐騙集團，保住了民眾的血汗錢。

民眾表示自已是一名修車工，下班後在上網時，突然被網友加好友，頭像顯示為美女圖，對方一陣閒聊後就開始慫恿他投資比特幣，聲稱小額投入便可獲得超高額回報，一開始民眾也不願意，懷疑對方是詐騙，可是對方竟然很有誠意的幫忙出錢給民眾投資，民眾想要是賺了錢可以幫忙家裡就答應了網友的提議，結果沒多久網友表示以蔡男操作失誤為由，要求匯款新台幣5萬元賠償。

網友接著要民眾加一位「老師」為好友可以幫忙處理，「老師」不僅傳了圖示又解說了快5分鐘指導如何匯款，民眾卻有聽沒有懂，「老師」生氣的回了「都沒在聽是嗎」，民眾再向「老師」請教了很久還是不知道怎麼辦，於是來到派出所尋求專業協助。

副所長劉榮雄表示，民眾來所，表示要匯款又說想了解比特幣的投資方式，其實自己也完全不懂比特幣，但是看到民眾與網友的對話紀錄很明顯是詐騙集團慣用的方式，於是耐心的安撫民眾情緒並告知民眾這是詐騙不要匯款，民眾這才醒悟天下沒有白吃的午餐，不再對網路投資抱持不切實際的幻想，對警方的幫助感謝萬分。

蘆洲警呼籲，網路上充斥投資比特幣一夜致富的訊息，不免讓人心動，但是民眾面對這類的投資邀請，應該要僅慎小心，如果懷疑是詐騙可以播打165專線，警方會提供專業的協助。