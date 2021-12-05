鹿港洋厝里一處空地上堆展廢棄塑膠棧板，上午10點半突然引發火警，濃煙烈焰竄天，連數公里外彰濱工業區都能看見。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

鹿港洋厝里一處空地上堆展廢棄塑膠棧板，上午10點半突然引發火警，濃煙烈焰竄天，連數公里外彰濱工業區都能看見。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化消防第三大隊出動大隊和9個分隊人車全力灌救，中午12時許已撲滅火勢§幸未延燒周邊建物，亦無人受困傷亡。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化消防第三大隊出動大隊和9個分隊人車全力灌救，中午12時許已撲滅火勢§幸未延燒周邊建物，亦無人受困傷亡。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化消防第三大隊出動大隊和9個分隊人車全力灌救，中午12時許已撲滅火勢§幸未延燒周邊建物，亦無人受困傷亡。（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化鹿港洋厝里新厝巷5日上午10點半左右，傳出一處空地火警，堆積成山的廢棄塑膠棧板起火燃燒，火勢一發不可收拾，黑色濃煙竄天，伴隨烈焰十分驚人，所幸火勢已在中午12點左右控制，並完全熄滅，未延燒到周邊建物，無人受困傷亡。

天乾物燥，彰化縣內一早一連發生數起空地雜草火警，又以鹿港洋厝里新厝巷空地火警火勢最驚人，陣陣濃煙連數公里外的彰濱工業區，都可以看得到，不少網友紛紛在社群貼出自己拍下的火警照，擔憂火勢能否被控制。

彰化縣第三消防大隊長施順仁表示，火災發生在上午10時許，消防局獲報後出動鹿港、線西、彰化、鹿鳴、福興、三大等，共1個大隊、9個消防分隊，各式消防車輛17輛，消防人員33名前往灌救。

施順仁表示，現初期由鹿港分隊小隊長粘慶煌指揮，後續由他負責指揮搶救；消防人員抵達現場，現場為燃燒木材堆，未延燒建築物無人員受傷受困，燃燒範圍約50平方公尺，已於中午12時01分控制住火勢、12時18分完全撲滅。