民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，高嘉瑜前男友馬文鈺指控PChome集團董事長詹宏志替林秉樞向媒體施壓，詹宏志否認「施壓」，外界卻質疑其說法反覆。對此，詹宏志今宣布辭去國策顧問的職務。

詹宏志今日發表聲明，全文為：我原來接受總統府聘任國策顧問這個職務，是希望從民間工作對政府有所幫助，但現在我不但沒有貢獻，還因為個人捲入的是非連累府方出面說明，原來的好意已無意義，謹此公開聲明我正式辭去國策顧問的職務，希望總統府與各界諒解。

媒體人黃揚明也在臉書披露詹宏志辭去國策顧問的消息，並表示「雖然晚了點，但願意辭職就給予肯定。謝謝趨勢專家，再次順應趨勢」。

總統府發言人張惇涵今天稍早則表示，詹宏志董事長已經有所說明。而根據目前媒體及各方所揭露的消息，包括詹董事長在內，顯然有許多人遭到嫌犯矇騙。總統府的立場很清楚，對於司法偵辦中的個案，總統府沒有評論，但期盼司法盡速查明真相，制裁加害人，伸張正義。