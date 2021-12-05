小提琴家曾宇謙本周末一連兩天在國家音樂廳，演奏雙協奏曲，指揮由簡文彬擔任，樂團為台北市立交響樂團，昨晚演出後觀眾掌聲不斷，曾宇謙在演出兩首協奏曲之後又以安可曲答謝樂迷，並感性表示感謝觀眾一路上的陪伴與支持。（牛耳藝術提供）

小提琴家曾宇謙本周末一連兩天在國家音樂廳，演奏雙協奏曲，指揮由簡文彬擔任，樂團為台北市立交響樂團。（牛耳藝術提供）

小提琴家曾宇謙本周末一連兩天在國家音樂廳，演奏雙協奏曲，指揮由簡文彬擔任，樂團為台北市立交響樂團，昨晚演出後觀眾掌聲不斷，曾宇謙在演出兩首協奏曲之後又以安可曲答謝樂迷，並感性表示感謝觀眾一路上的陪伴與支持。

繼「四季樂章」、「On the road」全台巡演後，曾宇謙再度展開另一個巡演計畫，演奏包括布魯赫、西貝流士、莫札特、貝多芬等小提琴協奏曲，每場演奏兩首的「雙協奏曲雙計畫」。

昨晚和今（5）晚將演奏的曲目為布魯赫G小調小提琴協奏曲和西貝流士的D小調小提琴協奏曲。曾宇謙和簡文彬在2012年也曾合作布魯赫小提琴協奏曲，將近十年過去，兩人再度合作這首作品，別具紀念意義。

西貝流士小提琴協奏曲是2015年曾宇謙參加柴可夫斯基大賽的決賽的自選曲，讓他獲得銀獎的佳績。這首曲子伴他13歲考上美國寇帝斯音樂院，也為他贏得薩拉沙泰及新加坡國際小提琴大賽首獎。

明年一月起，曾宇謙將演奏莫札特與貝多芬小提琴協奏曲，預計和NSO國家交響樂團合作，橫跨北中高場館巡演，他表示，這些都是從小練到大的曲子，「但隨著年紀漸長，慢慢地對曲子會有不一樣的見解，音樂的表達會越來越有說服力。這些都是在不斷的經歷人生歷練、演奏經驗中自然發生的。」