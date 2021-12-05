北台南家扶成立50周年，5日在南瀛綠都心公園少年街廣場舉辦 「家扶50有您有我～寒冬送暖」活動。(北台南家扶提供／劉秀芬台南傳真)

北台南家扶50周年寒冬送暖活動。(北台南家扶提供／劉秀芬台南傳真)

成立50周年，北台南家扶5日在南瀛綠都心公園少年街廣場舉辦 「家扶50有您有我～寒冬送暖」活動，台南市長黃偉哲特別到場表揚6戶自強家庭與5位孝悌兒童，同時頒發42名才藝績優獎助學金，感謝家扶長期關懷弱勢兒少，讓台南成為更友善溫暖的城市。

黃偉哲表示，對於家扶及每位無私奉獻的好朋友，其善行義舉相當令人感佩，因此他代表台南市187萬市民致上最高的敬意與謝意，感謝家扶及志工夥伴在台南這個有愛的城市裡讓愛的光輝更加彰顯，家扶50年來努力協助社會弱勢，成就許多國家人才，且家扶兒在有所成就後能回饋家扶，讓公益善心循環擴大。

今年適逢北台南家扶在地深耕50周年，特邀請一路陪伴家扶兒成長逾40年的徐瑛霙女士分享快樂行善歷程，而34年前曾受助的蔡甄芳亦帶著家人現身，感謝家扶當年及時幫忙，並與家人捐出150床棉被及30大箱的衛生紙一起關心弱勢家庭，期盼愛能一代傳一代。

今年有6戶榮獲自強家庭表揚，包括王雅萍、林政雄、麥兆緯、潘耀賢、曾鈺庭及謝文進等，而孝悌楷模表揚共計5位，包括陳品傑、王盛億、陳怡瑄、蔡秀櫻、陳妍安等5位同學。

北台南家扶表示，家扶在地深耕50年，從一開始的認養扶助關心弱勢兒少，創辦助學希望工程讓學子安心向學到倡議兒童保護工作，推廣寄養安置服務及近年來融入社區進行預防工作，感謝社會大眾肯定支持，藉由歲末冬暖活動，將家庭禮物及愛心物資送至扶助家庭手中，讓弱勢家庭都能感受來自社會大眾的溫暖。