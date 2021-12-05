花蓮縣富里鄉的東竹車站，今晨傳出有牛隻入侵，並在月台旁的鐵軌中央奔馳，所幸當時無列車經過，未造成任何事故。（台鐵提供／羅亦晽花蓮傳真）

位於花蓮縣富里鄉的台鐵東竹站，今（5日）晨傳出有牛隻入侵，在月台旁的鐵軌中央奔馳，台鐵隨即先對路線封鎖，並請警方聯繫飼主，所幸30分鐘內將順利將牛隻驅離鐵軌，警方也將對飼主祭出1500元的裁罰。

台鐵表示，今天清晨6時25許，東竹站值班站長發現牛隻侵入路線，立即通報調度員，並按指示先對路線進行封鎖，再通報東竹地方派出所及玉里鐵路警察分駐所。經東竹派出所協助聯絡飼主，6時45分已先將牛隻驅離路線，東竹站隨即解除封鎖。

不過台鐵為了安全起見，仍通知6時54分將通過405次自強號降速30公里注意運行，所幸未影響其他列車。

據監視器畫面可見，牛隻原本奔馳在東竹站月台前的鐵軌正中央，後來往鐵軌旁的草叢跑去，沒想到跑著跑著，又跑到正中央，還好當時沒有任何列車經過，未釀成任何事故。

飼主也在7時20分通知車站，已將牛隻牽回牛欄，並前往鐵路警察局玉里分駐所製作筆錄，鐵警表示，該牛隻應為飼主在附近放養，由於圍籬較寬、放養的地方離鐵軌近，為了吃草而不慎亂跑道鐵軌中央，將依鐵路法裁罰1500元，並請飼主加強管理。

台鐵除呼籲飼主應看好所飼養的牲畜，勿侵入鐵路，同時也將行文花蓮縣政府，配合加強鐵路沿線民眾畜養牲畜管理，共維行車安全。