【愛傳媒左化鵬專欄】坐在電影院內，我的心情隨著劇情起伏。觀看的影片是《美國女孩》這部影片，日前，獲得金馬獎兩項大獎，導演阮凰儀的父親阮宗海以女為榮，特地在華納威秀影城包場邀請親友觀賞。

《美國女孩》正在全台地的電影院，風風火火的上映，觀眾佳評如潮。劇情的內容很簡單，敘述一名台灣女孩和妹妹，因父親工作繁忙，隨著母親到美國生活，後來，母親罹癌返台治療，姊妹又回到台灣求學，但因已去國多年，對台灣的學校環境不能適應，且生活習慣的不同，和父母親之間時起齟齬。故事的內容，曾發生在台灣很多的家庭中，因此，許多觀眾看了心有戚戚焉。

導演阮鳯儀藉由電影，訴說的是親身的故事，我觀察到坐在我身旁她的父親阮宗海和母親王麗娟的眼眶泛紅。阮宗海文化大學韓文系畢業後，負笈韓國就學，結識了韓國華僑妻子王麗娟，兩人情訂終身。

學成後，他在深圳經商，工作十分繁忙，無暇照顧妻女，妻子攜二女赴美生活，多年後，返台治病，一家人又共同生活，期間發生了許多事。

新銳導演阮鳳儀，游刃有餘的控制電影的節奏，掌握觀眾起伏的情緒，收放自如的讓演員充分發揮演技。她和製片人苗華川共同合作選角，他們大膽地啟用一名就讀美國學校的學生方郁婷擔綱女主角，並請來金馬影后林嘉欣和資深演員莊凱勛助陣，他們同台飆戲，讓這部影片入圍了七項金馬獎。方郁婷和阮鳳儀，並一舉拿下最佳新演員獎和最佳新導演獎。

今年三十一歲的阮鳳儀，之前曾拍短片《姊妹》，返台參加金穗獎和台北電影節，獲熱烈反應。二十八歲的製片人苗華川，曾製作短片《島嶼故事》，入選坎城影展，他目前在香港和友人張林翰，創辦白令電影公司，扶植新導演拍攝影片。現年十五歲的方郁婷，更是讓人眼睛一亮，毫無演戲經驗的她，初試啼聲，就奪得金馬大獎。

江山代有才人出，一代新人換舊人，相信未來這三名年輕人，將讓台灣的電影圈，大放異彩。

作者為資深媒體人

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