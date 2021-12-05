【愛傳媒馬滌凡旅美隨筆】當然，在唐人街的那幾個月所留下的回憶，絶對不止房東先生兄妹。好多其他難忘的事，也都發生在那裡！

記得有一次，月初，剛剛停好車子，在停車場碰到房東先生，追過來跟我要房租。「跟我一起到辦公室去拿吧。」一過馬路，我很自然的說到，就一個勁兒的，開始往我們那棟沒有「乘客電梯」的六樓爬。不一會兒，就開始聴到後面不斷傳來氣喘如牛的聲音。

「上帝、老天爺、耶穌、我的上帝，...前面這個女孩，真的發瘋了，我真的需要準備好一個藍子接她的baby ....」

大概是天天爬的關係，我習慣性的動作…還真是蠻快的，當時只是一心一意的想，趕快爬上去，替他把支票開好。渾然不覺得，當時的我，其實已經有八個月的身孕了。難怪他會緊張到要追著幫我「找藍子」了！

剛創業沒多久，那時的公司，只有我一個人。Jimmy 在 Monsanto化學公司做他的經理，我週日就拿著本黃頁，到處打電話，約時間給老板們看樣品，或在辨公室登記一些應收未收款之類的。

每到週末，就開著一個小 Van，帶著當時公司唯一的送貨工人，真的是金髮藍眼的一個小帥哥，Joe，去不同的餐館送貨。

每家餐廳的廚房，都堆得亂七八糟，有的連路都不好走。

每到一處，我都會先進去跟大師傅溝通，再去餐廳的儲藏室稍微的「視察」一下，然後才請Joe 幫人家稍微整理整理。

像米呀、糖呀、麵粉這些 100磅重的東西，就他幫忙師傅們直接倒進桶內。

不是我說，當時這無心的一招，真還蠻厲害的，好幾位老闆們，事後都不忘記打電話來，誇我們公司的服務太好了！

隨著預產期愈來愈接近，我也就愈來愈煩惱了。常問自己：生 Baby 的時候怎麼辦呢？

這麼一個「校長兼打鐘」的小公司，「夯不啷」就這麼小貓二隻，一隻生Baby 去了，另一隻該做什麼事？ 餐廳在那邊也搞不清楚，急死人了，怎麼辦呢？

皇天不負苦心人，有一天終於想出一個好辦法。從那天起，我開始每天給肚子裏的寶寶「機會教育」。真的。

每次只要一上 Van，我就不忘記 跟他說上好幾次：「 小乖乖，媽媽公司只有我一人，Joe 也要賺錢養家，媽媽不能偷懶太久。幫媽媽一個忙，留在肚子裏面，無論如何 一定要熬到星期五才能出來，你懂嗎？

「隨便那個星期五都可以！

「你出來的那個週末，我們不送貨，休息二天，媽媽星期一，就可以照常上班了。但是記住，你一定只能星期五出來⋯⋯」

上帝保佑，從來沒見過這麼乖的孩子，真的挑了一個星期五。

中午左右我開始難過，熬到下午二點，我放下手中未做完的事，門上貼了一個條子「Be back on Monday」（星期一回來上班），

開著我送貨的小Van，自己去醫院了！

當天，星期五 晚上七點，我第一個「乖寶寶」，終於不可思義的來到了這個世界！

幾年後，有次跟Jimmy 一起去參加一年一度的「波士頓海産秀」。走著、走著，突然到後面傳來很興奮的聲音：「 喔，我的天，Sarinna 好久不見，前面是妳嗎？」

「不好意思 你是誰 ？」我問。完全想不起來。

「 Ale，Supreme Sea Product 的 Ale，妳不認識我了嗎？」他有點激動、又帶著一點火氣的埋怨起來。

「 Oh，想起來了。」我禮貌的回答，「 但是，已經這麼多年了，你怎麼記憶力這麼好？居然還記得我？」趕快誇他一句。

「 當然記得 ，一輩子也不會忘記。 」胖了好多的他，興奮的回答著。

Jimmy 歪著一個頭，好奇的聆聽著。我也是。

很好奇的努力回憶著，糟糕，真要命，他一定想起來我做了什麼丟臉的事？

「 妳是全世界唯一一個，我認識的、最認真、最努力、最讓人佩服、而且生完孩子『五分鐘』就開始做事的人！」

他居然誇張的大聲的說著。狹窄的海産展示空間，還有回音，害得旁邊攤位上的人，也都好奇的歪過頭來看著我。

「真的？怎麼，我自己都不記得了？」聽他這麼說，我自己嚇了一跳，趕快自我解圍一下。

「 星期五晩上，你打電話來，我正要離開。妳要我送貨時，加二箱魚片、五箱大蝦及五箱蝦仁。妳不記得了？」他煞有其事的說著。

「 Baby 預產期是那天啊？」 Ale 繼續的娓娓道來⋯⋯

「 已經生了，五分鐘前生的！」我還在產房，跟護士小姐借的電話，怕待會忘了加貨⋯⋯

記得還有一次，也是Jimmy、孩子們、跟蔣家所有親戚，一起去加勒比海遊輪渡假。我一個人留下來，處理著公司，從早到晩，永遠也做不完的大小雜事。不小心，猛的一抬頭，才居然發現已經半夜三點多了。趕緊收拾東西想衝回家，誰知道我打開前門一看，才發現，也許大樓的房東先生，為了省電，外面走廊烏漆麻黑一片，連樓梯在那都找不到。嚇得我跟烏龜似的，又縮回辦公室、速度快得連我自己都佩服自己了！

這會子，我可真的是不知道該怎麼辦了？

半夜三更的，還得去找個清醒的人來「英雄救美」。怎麼辦呢？

突然靈機一動，想到在唐人街，離我最近的客戶，而且餐廳開門到早上四點的「北京獨一處」。

說時遲那時快，我拎起電話立馬撥號。

「小俞師傅」義氣十足的答應，儘速趕來。

十分鐘後，急促的敲門聲，嚇得我從寶座上跳起來，心想，救星終於到了。

奔到前面，興奮的開了門，這下子，我差點沒連最後的一點點膽子，也被嚇得魂飛魄散、無影無蹤了。

二位餐廳界的老朋友，聽說朋友有難，見義勇為。電話一掛，連脫下制服都免了，赫然出現在烏漆麻黑的走廊上。白色的上衣、白色的長褲，頭上還帶著廚房師傅戴的高高的白色帽子。

最可怕的是，為了安全起見，兩人還各圍了一條白色的布餐巾在臉上，活像二個「白無常」出現在門口，手中各拿一把大菜刀，另一隻手，一個拿著好大的桿麵棍，另一個拎了一根比人還高的棍子，在我面前，就這麼不斷的揮舞著。

雙腿一軟，我差點沒整個人攤倒在他們面前。

阿彌陀佛，如果不是小俞師傅即時開口喊了一聲「馬小姐」，我肯定當場昏死在門邊！

對他們二位的即時相救，我當然是感激不盡的。不過下樓梯時，毫不誇張，走在我前面的小俞師傅，仍然是右手拿著手電筒不斷左右搖晃、上下在半空中旋轉，另一隻手上的菜刀，也不斷在空中劃著且飛舞著。

他們保護似的要我走在中間，在後面的那位，更是菜刀、長棍漫天飛舞， 還左旋右轉的。走在中間的我，酸、甜、苦、辣，又好氣、又笑不出來。好久、好久、好久，才下完我今生最漫長、最久遠、最不可思議的六層樓梯，

更留下了腦海中，今生今世、永遠、永遠也無法抹滅「唐人街的片段的記憶」！

● 作者曾任全美台灣同鄉聯誼會第40屆總會長

● 專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場