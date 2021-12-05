中央選舉委員會將於12月18日舉行四大公投投票，其中包含第17案重啟核四公投。多名來自各年齡層與職業的民眾，4日從貢寮核四電廠起步行約70公里，5日抵達凱達格蘭大道，抵達後有許多民眾前往支持，期盼透過長距離徒步行動，將貢寮在地居民的聲音傳至台北政經中心，呼籲全民投下對重啟核四的不同意票。（鄧博仁攝）

中央選舉委員會將於12月18日舉行四大公投投票，其中包含第17案重啟核四公投。多名來自各年齡層與職業的民眾，4日從貢寮核四電廠起步行約70公里，5日抵達凱達格蘭大道，抵達後有許多民眾前往支持，期盼透過長距離徒步行動，將貢寮在地居民的聲音傳至台北政經中心，呼籲全民投下對重啟核四的不同意票。（鄧博仁攝）

中央選舉委員會將於12月18日舉行四大公投投票，其中包含第17案重啟核四公投。多名來自各年齡層與職業的民眾，4日從貢寮核四電廠起步行約70公里，5日抵達凱達格蘭大道，抵達後有許多民眾帶著動物前往支持，期盼透過長距離徒步行動，將貢寮在地居民的聲音傳至台北政經中心，呼籲全民投下對重啟核四的不同意票。（鄧博仁攝）

1218四大公投即將到來，而第17案重啟核四公投備受矚目，全國廢核行動平台昨日上午於核四廠前出發，並於今日下午於凱達格蘭大道完成全程約70公里的「反核四大爆走」步行，呼籲民眾在第17案投下不同意票，讓反核四畫下句點。

公投倒數兩周，全國廢核行動平台、綠色和平共同舉辦「核四大爆走，公投一起(17)不同意」行動，有來自各行各業、不同年齡層參與步行，昨天上午從貢寮核四電廠出發，步行途經雙溪、瑞芳一路走向台北市，今(5)日中午於台北大巨蛋周遭進行集結，並在下午14時抵達總統府前的凱達格蘭大道。

台中特地北上特教師、爭好氣聯盟執行長岳祥文表示，昨天早上從貢寮出發還是好天氣，今天凌晨飄雨，到了台北後陰雨綿綿，就像反核30幾年的起起落落，今早老天露臉給了大晴天，似乎是老天爺在暗示反核即將成功，希望這是反核的終點。

「走了30小時累不累？累翻了，但是我們不怕累！」岳祥文說，我們更怕的是重啟核四，危險的核四若在新北重啟，將是台灣的一大災難，明天是自己的44歲生日，最大的願望就是希望大家在1218投下不同意票，讓核四議題在台灣劃下句點。

住在三芝20年的居民何淑芬說，核四已經被封存了，現在又捲土重來 實在非常荒謬，我們已經有更多的能源選項，例如再生能源與節電，過時的能源並非我們的選項。