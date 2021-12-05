屏東縣一名3歲男童日前到鄰居家玩耍，結果遭比特犬緊咬腹部，送醫搶救不治，檢警依過失致死罪將飼主函送法辦，對此，網紅廣告小妹則持相反意見，直呼應該是男童的監護人先被抓才對。

男童遭比特犬咬送醫不治，飼主被依過失致死罪送辦，屏東縣府農業處表示會對比特犬「人道評估」，目前等檢察官裁示後，再決定如何處理，除了列管成兇猛犬類，也很可能人道毀滅安樂死，對此，廣告小妹不解為何只抓比特犬？接著列出原因「一、沒亂跑，二、沒主動挑釁，三、牠本就不是要被當寵物養，主人養他是為了之後去看守果園」。

接著話鋒一轉，廣告小妹表示：「放三歲小童在家自己外出購物，且小童還有辦法跑去鄰居家。怎麼看都覺得應該是小童的監護人先被抓？」對此，網友紛紛回應：「無辜兩條生命：一條沒了，另一條不保，該死的大人跟該改的法律都不會變」、「明明就是孩子監護者有問題，為什麼要放孩子一個人在家，對於有行為能力的父母為什麼不處罰」。

咬死三歲童的比特犬，由於飼主沒有意願繼續飼養，目前已被送到收容所等候發落，並將進行人道評估，臺灣愛狗人協會理事長也在臉書PO出探視比特犬的影片，只見比特犬相當溫馴，讓她相當不解才初次見面就這麼會撒嬌，為何當天會做出攻擊三歲小孩的行為。