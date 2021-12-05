第3艘075型艦也已下水海試

1名國防專家說，中方第2艘075型兩棲攻擊艦可望入列監視台海的東部戰區，賦予這前線部隊強大的打擊平台。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，075型艦排水量約4萬公噸，有小航母之稱。而浙江省舟山市地方政府最近張貼在微博的照片顯示，它出現在東部戰區的海軍基地。

這艘075型艦尚未漆上舷號，而它的姊妹艦，也就是首艦「海南」號4 月已入列南部戰區。

「海南」號和8艘現役的071型兩棲船塢登陸艦不同，舷號31，就和航母「遼寧」艦的16，還有「山東」艦的17一樣，都是雙位數字，意味它們具有相當的戰力，將擁有比其他小型艦更重要的角色和地位，執行猶如小型航母般的任務。

一位接近中方海軍的消息人士說，第2艘075型艦可望在服役後命名，而舷號將為「32」。由於東部戰區還沒有任何航母戰鬥平台，因此隨著075型艦入列，將大幅推升該戰區艦隊的戰力。解放軍第1艘航母「遼寧」艦服役北海艦隊，派駐青島，而第1艘自製航母「山東」艦則隸屬南海艦隊，以海南三亞為母港。

台灣海軍前艦長、軍事專家呂禮詩說，第2艘075型艦是對台灣防務的重大威脅，或許比航母威脅還大。他指出，萬一台海出了狀況，075型艦將變成中國東南沿海空軍基地攻擊直升機的浮動後勤和支援平台。他強調，中方的航母打擊群不在於針對台灣防禦，而在於實施反介入戰略，阻絕外國在南海和西太平洋進行軍事干預。

Third Type 075 LHD set sail. 😎 🇨🇳

(Video from wb /航空EXIA) pic.twitter.com/DEIMbshxgR — 彩云香江 (@louischeung_hk) November 28, 2021

075型艦可搭載約30架攻擊直升機，近1,000名海軍陸戰隊員，還有多艘兩棲氣墊船，主戰坦克和裝甲車。而東部戰區有3艘071型艦，以及其他較小的兩棲艦艇，075型艦加入後，將能推升該區的戰力。