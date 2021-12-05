金曲台語歌王許富凱出道10年，4日首度登上台北小巨蛋舉辦「拾歌」演唱會，順利落幕。他的恩師江蕙（二姐）引退歌壇6年，先前曾難得獻「聲」力挺，預告「小巨蛋見」，但當晚沒有見到江蕙身影，外界關注江蕙是否有到場？許富凱僅說：「我也不知道她有沒有來，因為這中間我們都沒有聯絡，還是很謝謝她。」

2人上次聯繫是在9月，他奪下金曲獎的時刻，他坦言知道二姐私下有自己買票支持，「但我真的不知道她有沒有來」，對此，主辦源活娛樂老闆陳鎮川表示，二姐自掏腰包買8張票，他們原本要安排包廂內的位置給二姐，但她向來個性低調，特別是引退後，不想再成為媒體鎂光燈的焦點，可能因此沒有到場。

許富凱在演唱會，邀來金曲歌后田馥甄擔任嘉賓，許富凱在慶功宴上，表示田馥甄接獲邀約就一口就答應，唯一的條件就是要瞞著田媽媽，他小巨蛋因為受疫情影響，延期2次，田馥甄依舊排出空檔助陣，讓他十分感謝，也謝謝田媽媽的鼓勵關心訊息，他與田馥甄一家人感情融洽，田馥甄曾開玩笑說：「你好像我的繼父。」

許富凱演出結束後，田馥甄與田媽、田爸也到後台送上恭喜，田媽媽驚喜說：「姊姊（田馥甄）都沒有跟我說。」田爸爸一看到田馥甄現身台上，驚訝到連心臟快負荷不了，田馥甄笑虧田爸：「還好，你平常有在運動。」

許富凱這回開唱，可說是遇到一波三折，除了2度延期，他在開唱前突然喉嚨發炎紅腫、長出白色疹子，難過自責，趕緊去醫院打消炎針後才進行總採排，他演出當天一起床，誠心跪地祈禱，希望喉嚨恢復正常狀況趕快好起來，幸好小巨蛋一切順利完成。許富凱為自己攻蛋處男秀自評80分，謙虛說大舞台經驗不足，臨場反應也還在習慣，仍有進步空間，至於有計劃回到家鄉高雄巨蛋開唱？他坦言：「先緩緩吧，延期真的延怕了，心情一直挫著等。」最後仍向各大贊助廠商喊話「趕快來」，盼之後能再度於高雄開演唱會，把最好的演出、歌聲送給高雄的家人朋友、粉絲。

許富凱首度登上台北小巨蛋開唱，圓滿落幕，感謝大家支持相挺。（羅永銘攝）