新北市長侯友宜今下午前往了解關心接種情況。（陳慰慈攝）

民眾在新北市政府機動疫苗站接種可獲贈一袋生活日用品。（陳慰慈攝）

Omicron疫情來勢洶洶，新北市衛生局安排亞東醫院專業醫療團隊進駐新北歡樂耶誕城，在市政府2樓西側公共迴廊設置機動疫苗站，「不須預約、隨到隨打」，即日起到明年1月2日，每周六、日下午2時到晚間8時，施打莫德納疫苗，鼓勵民眾接種疫苗，提高疫苗覆蓋率。

新北市長侯友宜今下午前往了解關心接種情況，侯說，看到國際趨勢對疫情仍不能掉以輕心，隨時把口罩戴好，不屬於飲食區不可以脫口罩飲食，活動要遵守相關防疫規定，逛歡樂夜誕城也可以順便接種莫德納疫苗，讓疫苗機種率可以大幅提升，保護自己也能保護他人。

侯友宜表示，除了耶誕城設置機動疫苗接種站外，下周還有大遠百、家樂福、全聯、IKEA等百貨公司及賣場的機動疫苗接種站陸續開打，民眾在新北市府的機動疫苗站打疫苗，就贈送整袋日常用品包含垃圾袋、面紙、口罩等。

被問到第三劑追加劑優先給一到三類施打，很多民眾不知道自己不能施打，會不會覺得中央政策不明確，侯表示，第三劑接種疫苗有優先開放對象，新北一切會尊重中央指示辦理，在機動疫苗接種站，只要符合中央相關規定，歡迎不管是二、三劑，或小部分第一劑都沒來打的民眾，都鼓勵大家來接種。

衛生局指出，這是全國首創在大型節慶活動設置Covid-19疫苗接種站，亞東醫院派出醫護藥團隊支援機動疫苗接種站，共動員2位醫師、3位護理師、4位藥師及4位行政同仁，為民眾提供疫苗接種及相關諮詢，呼籲還民眾攜帶健保卡及小黃卡前往接種疫苗。