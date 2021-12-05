台灣基進直接在活動場對街升起高空氣球突襲開嗆，高掛「四個不同意，別讓國民黨亂下去」紅旗。（袁庭堯攝）

週末全台藍綠公投宣講大拚場，國民黨大老5日齊聚高雄，下午在捷運鳳山西站旁輪番開講。台灣基進選在前總統馬英九、前主席江啟臣到場時，直接在活動場對街升起高空氣球突襲開嗆，高掛「四個不同意，別讓國民黨亂下去」紅旗，引爆現場譁然。

5日上午，馬英九受國民黨高市議員李雅靜邀請，從高捷鳳山西站騎乘Ubike單車繞行鳳山，抵達原高雄縣黨部開講。立委吳怡玎下午更邀請馬英九、主席朱立倫、前主席江啟臣、副秘書長羅智強等人，在捷運鳳山西站旁廣場盛大開講，怒嗆民進黨開放萊豬政策。

「政府如果獨裁！我們就用公投制裁！」江啟臣，公投連署每案都破70萬，是中華民國史上最高紀錄，1218需要500萬人出來相挺，用公投、民主來保台。

馬英九表示，農委會主委陳吉仲竟說萊劑是保薦食品，副總統賴清德說萊劑不是毒品和禁藥，政務官糟蹋專業的發言應正式道歉。「蔡英文總統說不要吃就好，但不註明我們怎知道，這根本沒收人民選擇權。」更何況，國軍、退輔會、中小學等各單位都明言不吃萊豬，這不是很奇怪嗎？

馬英九強調，核四重啟議題和保護藻礁息息相關。各縣市都有6成民意支持以核養綠，拿再生能源取代核四是莫名其妙。現行世界進步思想是「減碳」，核能才是有效減碳的方式。蔡政府任內全國曾大停電三次，都靠核二核三廠救援，只有核能才能減少火力發電帶來的負面影響，能救中南部民眾的健康，再生能源發展迄今證明根本做不到，2016年他交棒給蔡時，再生能源佔4.8％，目前只增加0.7％，蔡誓言2025年要到20％根本不可能。

羅智強表示，核能是世界綠電趨勢，南部鄉親不要再受火力發電的害。他呼籲，用四個同意打臉「民主金光黨」，若公投四案都通過，他要從臺北徒步走400公里到高雄謝票。

台灣基進在活動暖場時突然發出新聞通知，強調活動開場時會直接在對街升高空氣球，酸國民黨「別再亂下去」。

台灣基進新聞部主任張博洋批評，四個議題中，萊豬、公投綁大選是由國民黨立委直接提案，先是用封殺萊豬逼台灣人對美國實施經濟制裁，把台美關係搞砸，台美關係一旦出問題，台灣經濟也會大受影響。光是一個萊豬就充斥「比搖頭丸毒250倍」、「政府強迫人民吃瘋豬肉」等誇張謠言，用民生議題搶攻總統大位。

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