員林市清潔隊今年榮獲109年度全國執行機關資源回收績效考核優等獎、創意設計競賽優等獎及機具車輛管理獎等獎項，員林市長游振雄稱許清潔隊員是一群默默堅守岡位維護市容整潔的「守護者」。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化員林市有一戶民眾日前家中大掃除，垃圾分類整理時，竟不慎將一枚金戒指也扔進回收物中，交由員林公所清潔隊資源回收車載走，所幸清潔隊員眼尖，整理分類時一眼看見金光閃閃的戒指，火速請司機開回去把失物歸還原主，讓粗心的屋主連番稱謝，員林市長游振雄5日也特別公開表揚兩位無私的清潔隊員。

真是太粗心大意了！金戒指失主低調不願受訪，但透過公所和清潔隊多次表達對清潔隊員的感謝。上月11月18日下午3點半左右，員林市公所清潔隊司機黃浩銓及隊員張良源2人，如常開著資源回收車收運回收物，卻在工作過程中意外發現金光閃閃的金戒指。

清潔隊長黃吉城說，資源回收車會出動收運家戶回收物品，張良源習慣一邊收就一邊俐落的針對每袋回收物進行初步分類處理，行經員集路二段的時候，眼尖發現一袋剛被民眾丟置上車的回收物裡竟還遺落一枚金戒指，馬上通知司機原路開回去，到特定地址外，親自下車將戒指歸還失主，當時屋主才發現竟差點把金戒指丟回收了。

由於垃圾車、資源回收車的路線和清潔隊員人力配置固定，因此不少清潔隊員對於固定路線沿途住戶都多少有印象，當天張良源一看見回收物中的金戒指，立刻確認是幾分鐘前哪一戶住戶扔的，迅速返還失主，絲毫未起貪念，令人敬佩，他則謙虛直說，這本來都是盡本分，沒什麼。

游振雄表示，2位同仁平時工作認真負責，拾金不昧義舉更獲得市民的肯定，因此公開表揚此事蹟，肯定隊員們的廉潔情操，是所有隊員的最佳典範。

游振雄說，清潔隊平時工作相當繁重，從清晨起至大家傍晚回家休息時不間段從事各項環境清潔工作，足跡遍佈全市街道，不論是道路清掃、垃圾清運、資源回收、違規廣告物清除、環境消毒、路樹修剪及溝渠清理等，他們是一群堅守崗位默默維護市容整潔的「守護者」，請市民朋友給予隊員們掌聲與肯定，不要吝惜讚美，一句真心的謝意，會讓所有隊員感受滿滿的暖意。

黃吉城指出，今年清潔隊榮獲109年度全國執行機關資源回收績效考核優等獎、創意設計競賽優等獎及機具車輛管理獎等獎項，未來隊員們將持續盡心盡力為員林市更優質居住空間努力，共創「幸福員林 美麗城市」美好生活環境。