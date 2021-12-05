雷霆在3日對灰熊的慘敗之後有一段喘息時間，他們要下周二（7日）才有對戰活塞的比賽。雷霆總教練戴格諾特(Mark Daigneault)周末練球的時候對媒體表示：「球隊從比賽中學到的教訓是不言自明的，我不覺得還需要再說什麼。」

灰熊當晚以152-79痛宰雷霆，創下歷史新高的73分勝分。雷霆目前6勝16敗在西區墊底，所幸他們的下一場對手是東區墊底的活塞（4勝18敗）。後衛托特(Lu Dort)說：「這將會停留在我們腦中很長的時間，我們只能振作起來面對下一場比賽。」

當地媒體《The Oklahoman》分析，以往大慘敗之後的球隊都不會在下一場繼續慘敗，甚至也有大勝一場的。1991-92球季的熱火，遭到騎士隊148-80痛宰（差距68分），這是原本的聯盟紀錄，結果下一場熱火在延長賽擊退溜馬。看起來熱火球員沒有受到太慘的信心打擊。

1997-98球季的拓荒者，遭到溜馬以124-59痛宰（差距65分），下一場拓荒者只輸給塞爾提克1分。溜馬該季例行賽也被馬刺以74-55羞辱，創下隊史單場最低得分，下一場溜馬就狂轟了128分。

此外還有1971-72勇士隊被湖人宰63分，下一場大勝公牛20分。1991-92國王隊被勇士宰62分，下一場也輸球。1960-61尼克被國民隊（七六人）宰62分，下一場打敗湖人。最近一次還有2017-18灰熊被黃蜂宰61分，下一場小輸。現在就看雷霆能否在活塞之戰討回顏面了。