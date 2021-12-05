目前疫情趨緩，許多遊客都出籠賞花，中社花市假日單日遊客約2500人次，回到疫情前榮景。（陳淑娥攝）

目前疫情趨緩，許多遊客都出籠賞花，中社花市假日單日遊客約2500人次，回到疫情前榮景。（陳淑娥攝）

中澳混血兒爵士鼓小鼓手江辰琳在中社花市演出，吸引遊客駐足欣賞。（陳淑娥攝）

爵士鼓鼓手陳駿在中社花市演出，吸引遊客駐足欣賞。（陳淑娥攝）

時序入冬，台中市后里中社花海也逐步換新裝，包括百合花、玫瑰、一串紅、萬壽菊及波斯菊等冬季花卉，將花海點綴的美不勝收，由於目前疫情趨緩，許多遊客紛紛造訪，假日單日湧入近2500人次，相當熱鬧。

業者賴啟文表示，之前受疫情影響，花市咬牙苦撐好幾個月，所幸疫情趨緩，許多遊客都出籠賞花，園區也於10月初恢復烤肉，假日單日遊客大約有2500人次，終於回到疫情之前的榮景。

賴啟文指出，花海區每逢假日還有街頭藝人表演，本周由中澳混血兒爵士鼓小鼓手江辰琳，她目前就讀后里區內埔國小三年級，從小看著哥哥陳駿在中社花市打鼓表演賺錢，她小一時開始學習，現在打鼓已相當有架式，除了她技藝精湛外，帶有混血兒面孔非常吸睛，許多遊客紛紛駐足欣賞，愛心鼓勵打賞也絡繹不絕。

中社花市指出，隨著季節轉換，花海也逐步換上冬季花卉迎接遊客，包括典雅的百合花、嬌艶的玫瑰、五彩的一串紅、金黃色的萬壽菊、粉色白色波斯菊以及紫色浪漫的鼠尾草等，把園區點綴得美不勝收。