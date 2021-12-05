黑潮城市發展協會5日舉辦「轉大人公投節」，立委高嘉瑜受邀出席就「公投綁大選：民主神話或倒退」為題演講，高嘉瑜（圖）也大方談及自己的事件，會前，高在座位上整理面容。（陳信翰攝）

施暴記者會後首露面！ 高嘉瑜笑談公投綁大選「要深思熟慮」：同學不要像我一樣

民進黨立委高嘉瑜在經歷男友林秉樞施暴案後，今日至台大出席「轉大人公投節」，高引用自己的故事並表示「很多事情不是像表面那樣，要多深思熟慮，所以公投綁大選，大家也要多深思熟慮」，現場學生也報以熱烈掌聲回應。

高嘉瑜指出，在經歷那麼多事情後，感覺自己「轉大人了」，人生總會有很多經歷、挫折，最近的事情，是自己人生中經歷的最大挫折，過去外界認為高嘉瑜從求學起，人生就一路順遂，也沒遇過壞人，但人總是會遇到風風雨雨，不經一事，不長一智。

高嘉瑜說，經過這樣的事情，如何從中去成長學習，是每個人的人生功課，也感謝老天爺給了自己這個功課，不然自己的一生，過去可能太順遂或平靜，這是對自己人生的挑戰。

高嘉瑜表示，過去對生活有很多時候，都是熱情、美好、正面、樂觀，但其實有很多事情不是像表面上那樣，事情有很多面向，可能要多深思熟慮。最後高話鋒一轉回活動現場主題「所以公投綁大選，希望大家多深思熟慮」，現場的學生也報以掌聲回應。

高嘉瑜說，有時候想法不能太單純或直觀，不能只看到事情的表面，比方說「公投綁大選」，不能只看到公投綁大選又方便又簡單，但其實後面有很多複雜的因素、成分跟感情在裡面，有很多需要思考之處。

高嘉瑜表示，「轉大人公投」就是透過理性溝通的方式，來討論國家政策，學習成熟、複雜、深思熟慮，「這句話是我跟自己講，也跟大家講」。

高嘉瑜指出，面對很多政策思考，現在的年輕人，對很多事情看得更透。自己過去就是遇到問題，就關起門來自己想，自己做決定，但其實這是不對的，有時候「旁觀者清」，需要身旁的人才能幫忙看到自己的盲點。

高嘉瑜說，很多資訊都會影響大家判斷，像是假新聞、假資訊，但總是有一天會水落石出，騙人是一時，不可能長久，很多都需要時間去考驗，「我講的東西其實是…大家都了解啦。」

高嘉瑜邊講公投邊笑「很多事情的判斷上是因為人的關係，蒙蔽了思考」，在思考一件事情上，不能太多的感性，要多一點理性。若把公投跟大選綁在一起，就會有感性在裡頭，比方說「我很喜歡高嘉瑜，所以高支持四個不同意我就支持」，但這樣是好還壞？若因為人而去影響，就會失去判斷。