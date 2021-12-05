台中市北屯區公所5日在朝聖宮廣場舉行「110年閃亮北屯社區展寶FUN開懷暨健行活動」，現場由廍子社區及平福社區發展協會成員登台表演揭幕，活動攤位有社區婦女培力專區發表，有手作飾品、手工皂、草粿、餅乾等，將1年的學習成果與民眾分享，頗受歡迎。

台中市北屯區公所指出，廍子社區發展協會透過手工藝課程，培力在地婦女，改造天然的種子，作成手鍊、項鍊、耳環、吊飾等手工飾品，形成社區特色。平福社區發展協會則擺攤販售，推展社區手做餅乾、草粿、手工皂製品等，凝聚社區居民參與，提升在地社區能量。

社會局表示，廍子社區今年申請社會局「台中市社區發展培力補助計畫」，以婦女增能為主軸，培力社區婦女學習工藝專長課程，體現成就與自信，並找到自我認同感，展現他們的認真、堅持及樂觀的態度，進而回饋及參與社區事務。

參與「台中市社區發展培力補助計畫」的林媽媽說，剛開始參加課程，覺得自己可能做不了，但透過1年的學習與磨練，與成員夥伴一起動手做，無論手工皂、手作飾品，甚至傳統的米食糕點製作，都沒有問題。

另社會局、北屯區公所及靜宜大學共同輔導，由水湳社區領航，帶領仁和、新平及同榮協力社區，執行為期3年的小旗艦計畫，發揮結盟精神，帶動北屯各社區蓬勃發展，推動福利服務方案。