梧棲區斗美三王府5日發表廟宇主題歌曲《斗美三王爺》。（陳淑娥攝）

梧棲區斗美三王府5日發表廟宇主題歌曲《斗美三王爺》，現場相當熱鬧。（陳淑娥攝）

台中梧棲區的斗美三王府明年將舉辦「斗美三王府暨安興宮慶成謝土祈安清醮大典」，廟方 5日發表廟宇主題歌曲《斗美三王爺》，創作以流行音樂方式並保留傳承民俗文化精髓，讓宗教音樂更多元化。

根據《梧棲鎮志》記載，斗美三王府創建至今已有159年歷史，因市地重劃改建新廟後欣逢落成5周年，訂於明年2月24至27日舉辦「斗美三王府暨安興宮慶成謝土祈安清醮大典」，建醮委員會主委陳再添及管委會主委陳盈媚率全體幹部現正加緊籌備慶典事宜。

廟方今天首次發表廟宇主題歌曲 《斗美三王爺》，立法院副院長蔡其昌團隊主任翁杰、台中市議員王立任、楊典忠、陳廷秀及朝元宮主委尤碧鈴等地方宮廟仕紳皆出席盛會。

《斗美三王爺》歌曲由梧棲在地藝文工作者／音樂老師-童宏彬詞曲創作及擔任演唱者，創作期間以流行音樂方式並保留傳承民俗文化精髓，結合現代音樂風格讓宗教音樂更多元化。

建醮執行長童明源表示，本次建醮大典結合傳統與創新元素，活動內容精采豐富，舉凡社區鬥鬧熱、搖滾起醮季、電視節目「超級夜總會」、普度規模也高達3000桌，慶典結束後也會將物資捐助弱勢團體運用，為社會福利盡一份心力，更特別打造1500台斤巨型米龍以及相關藝文活動。

建醮主委陳再添及主委陳盈媚均表示，屆時歡迎鄉親一起來鬥鬧熱共沐神恩，體驗宗教民俗之美，期許梧棲能成為充滿宗教文化的幸福城鎮。