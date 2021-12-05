蔡英文「辣台派開講」問有無打高端 讚「你們畢竟是死忠的」網驚呆

蔡英文總統昨（4日）在公投宣講時，問台下支持者誰有打高端，然後稱讚接種的人「很不錯，你們畢竟是死忠的」。對此，藍營青年陳冠安表示，選擇接種哪家品牌的疫苗，由人民自行選擇，而不是「忠誠」，把疫苗當作是忠誠檢測儀的國家領導人，要人拋棄理性判斷無條件效忠服從的作法，真的是荒謬至極。

對於蔡英文的說法，陳冠安今（5日）在臉書發文痛批，接種疫苗是什麼時候，變成宣誓效忠的儀式？效忠的對象是誰？是蔡英文，還是民進黨？還是又要汙衊沒打高端，或是支持特定政治立場的人是叛國？陳感嘆，接種疫苗是為了防疫，以及為了國民的健康平安、經濟生計，不是用來彰顯對特定人的忠誠。

陳冠安批評，高端是蔡政府無視在野團體質疑，未做完三期期中報告就強渡關山的產物，當初質疑無法出國、混打安全疑慮，以及保護力未明的問題，現在不只尚未解決，甚至已經發生在部分接種者的身上。

陳冠安指出，媒體之前才曾大幅報導高端接種者被美國聯航趕下飛機，遣返回國，更別提衛福部宣布開放接種高端的國民成為「四劑戰士」，可再混打兩劑國際疫苗，但混打的安全與有效性缺乏試驗與實證，風險要民眾自行衡量，這就是死忠者的下場嗎？還是效忠蔡英文、民進黨的風險也要支持者自行衡量？