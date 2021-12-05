為防堵新冠肺炎新變種病毒Omicron，嘉義縣推出各鄉鎮衛生所隨到隨打服務，即日起接種莫德納還能獲得健康米一包。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為防堵新冠肺炎新變種病毒Omicron，嘉義縣推出各鄉鎮衛生所隨到隨打服務。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁今前往大林國小疫苗接種站視察，關心施打狀況。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為防堵新冠肺炎新變種病毒Omicron，嘉義縣推出各鄉鎮衛生所隨到隨打服務，即日起接種莫德納還能獲得健康米一包，7、8日兩天，朴子市、大林鎮全聯門市也會設接種站，方便購物民眾接種，藉此提高2劑疫苗接種率，進而追加第3劑進階防護確保醫療及防疫量能。

中央疫情指揮中心2日宣布，醫事、一線防疫人員等1至3類及因公出國人員為第3劑優先對象，凡第2劑接種滿5個月者，提供莫德納追加第3劑，此外嘉義縣更針對18歲以上民眾，評估自身感染風險以及接種意願，第2劑滿5個月者經醫師評估後可接種。

衛生局指出，Omicron威脅全球，春節將近返國人潮激增，快速提升社區防禦迫在眉睫，嘉縣第1劑涵蓋率已達76.8％，第2劑54.8％，期望在農曆年前第2劑能達7成。

衛生局說明，目前除第16輪平台預約接種持續至8日，6日下午也將在大埔美工業區開設接種站服務廠區員工，另與企業結合，朴子市及大林鎮全聯門市各在12月7、8兩天，設站提供購物民眾接種，朴子接種位於四維門市，開放時間下午2至4點；大林接種位於忠孝門市，時間下午4至6點，若現場人潮眾多則加開到7點。

各鄉鎮衛生所也開放隨到隨打服務，即日起接種莫德納更可獲得精美禮品健康米，數量有限送完為止。衛生局長趙紋華表示，為提升接種可近性，民眾有需求並符合接種間隔，除透過平台預約也可電洽18鄉鎮衛生所或嘉義長庚、大林慈濟、灣橋榮民醫院、朴子醫院預約。

嘉義縣長翁章梁今前往大林國小疫苗接種站視察，關心施打狀況，表示全台目前疫苗施打相當順利，疫情也控制得很好，最關鍵還是在境外管理以及人民都戴好口罩，國外不像國內平靜，沒有很多國家跟台灣一樣不受太大影響，感謝所有醫護人員努力，希望繼續保持良好戰果，盡快還給大家正常生活。