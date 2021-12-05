民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴案，引發綠營網軍互打風波，今（5）日又有PTT鄉民發現，林秉樞案的維基百科資料曾被一個IP位址登錄在國發會的用戶進行更改，後並進一步發現該用戶在資料中修改「曾與林秉樞合照或互動的名人」，增加柯文哲及賴清德等人的資料，引起其他網友討論；國民黨台北市議員徐巧芯也同樣質疑此事，直言「增加賴清德要幹嘛？」

網友發現一個來自國發會IP的用戶，修改林秉樞案的維基百科內容。（圖／翻攝自PTT）

一位PTT鄉民「kusowan」在八卦板發文表示，維基資料的每一筆編輯都會被記錄在案，他發現林秉樞施暴案的內容在12月2日被更改，在「曾與林秉樞合照或互動的名人」資料中新增柯文哲及賴清德、館長3人，而根據台灣網路資訊中心（twnic）的資料顯示，新增該內容的用戶IP位址登錄單位為「國發會」，該鄉民因此表示「爲何會單獨挑出此三人不得而知」。

林秉樞案的維基百科內容，被特別加上曾與柯文哲及賴清德有過互動。（圖／翻攝自維基百科）

對網路文化非常熟悉的國民黨台北市議員徐巧芯也在《新聞大白話》中提到此事，直言現在又多一個伏筆，說「為何這個案子到現在還會有疑似網軍，用政府的力量在修改，增加賴清德要幹嘛？」

該文章引起網友討論，紛紛表示「國發會讚喔，要一條龍了」、「網軍開始教召做兵推了嗎？」「國家機器動起來」、「真的很不愛賴清德」、「正規軍一出手，便知有沒有」、「我們的政府到底都養了什麼人啊？」還有網友狂酸「完蛋了，又是言論自由蟑螂，意圖扭曲事實，試問現在該關閉什麼平台？