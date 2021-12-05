為提高疫苗涵蓋率，中央流行疫情指揮中心開放賣場設置接種站，宜蘭縣政府與家樂福宜蘭店合作設置接種站，今天（5日）下午2點開打，還沒開打時已有40人排隊，縣府衛生局將視今天接種狀況與民眾反映，再評估持續辦理。

衛生局長徐迺維表示，宜蘭縣第一劑疫苗涵蓋率近8成，第2劑也接近6成，中央希望能有更多人施打疫苗，提高保護力，尤其是Omicron新變種病毒的出現，我們需要更警覺、更穩固、更完整的防護網來保護。

徐迺維說，中央地方一條心，希望能在各地如賣場設置接種站，讓民眾方便施打，讓疫苗涵蓋率再提高，也感謝家樂福宜蘭店的協助，希望民眾能接種疫苗，除了能保護自己也能保護家人。

家樂福宜蘭店所施打的疫苗是莫德納，接種的民眾還可以領到禮券、餐盒。陪同家人施打疫苗的林小姐說，在接種站施打疫苗不用預約，相當方便。前來施打的邱先生說，他是聽家人提及有施打服務才過來接種，大約排隊10分鐘就完成接種，還有禮券與餐盒可拿，對服務很滿意。