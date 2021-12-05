37歲大陸女星白百何曾以《失戀33天》入圍金馬獎並榮獲大眾電影百花獎影后，出道17年主演的電影票房已達96.85億人民幣（約420億台幣），為大陸女星冠軍。和歌手陳羽凡離婚後，白百何與導演張思麟傳出曖昧情，近日被拍到聚餐後喝太多，竟對著男方吼叫，畫面全部被狗仔拍下。

白百何、張思麟日前和大陸男演員黃軒、其女友聚餐，白百何喝得太醉，離開店家時被服務生攙扶，走在後頭的張思麟拉住她的外套防止跌倒，但白百何疑身體不舒服，忽然揮開服務生的手，轉身對張思麟大叫「煩死了」，只不過身體搖搖晃晃，服務生再度攙扶並護送她上車，張思麟也迅速地坐到車內，此時黃軒和女友跟張思麟聊幾句便互相道別，接著跟一旁的服務生點頭致意，似乎在為剛才的突發狀況道歉，服務生趕緊揮手表示不介意。

白百何喝太醉，張思麟拉住外套以防她重心不穩。（圖／微博@YOUKU）

白百何對張思麟大喊：煩死了！（圖／微博@YOUKU）

這段影片被PO網後，吸引眾多網友熱議紛紛：「白姐像極了喝醉不需要攙扶的我」、「白百何這素質？」、「白姐男朋友看起來挺靠譜的」也誇讚黃軒的女朋友很有禮貌，祝福兩人早日開花結果。

白百何和前夫陳羽凡因合作電視劇《與青春有關的日子》擦出愛火，2006年隨即結婚，兩人育有現年13歲的兒子，但2017年白百何被爆出軌，陳羽凡才發文認了2015年已協議離婚，兩人會共同撫養、照顧兒子成年。

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