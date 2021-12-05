「魷魚遊戲」正夯，天空中成串魷魚風箏成為亮點。（謝瓊雲攝）

全台首次曝光的5米高蠟筆小新軟體風箏升空，令全場參與活動的民眾和親子會心莞爾。（謝瓊雲攝）

2021二林和你一起放風吹活動，5日在二林儒林公園、二林高中代管空地登場，吸引眾多大朋友小朋友到場參與。（謝瓊雲攝）

2021二林和你一起放風吹活動，5日在二林儒林公園、二林高中代管空地登場，吸引眾多大朋友小朋友到場參與。（謝瓊雲攝）

超多大型巨型風箏陸續升空，讓今天二林的天空宛如歡樂派對，繽紛絢麗。（謝瓊雲攝）

2021二林和你一起放風吹活動，5日在二林儒林公園、二林高中代管空地，巨型火龍果風箏、成串魷魚升空，吸引親子目光，尤其全台首次曝光高達5米的蠟筆小新緩緩升空，更引發小朋友一陣驚喜驚呼。

二林風箏節活動今年邁入第二年，由二林鎮長蔡詩傑與出席來賓共同放飛3米高的Q版火龍果軟體風箏，為活動揭開序幕；緊接著在風箏高手們秀出高超技巧下，以二林「三果」為主題的豐水梨、巨峰葡萄、火龍果等主題六角風箏也隨之升空；還有11米的獵鷹風箏，以及Q版的乳牛、可愛豬、飛天雞等農牧特產巨型風箏也紛紛升空飛翔，二林藍色的天空仿佛化身開心農場，展開一場豐富、炫麗的歡樂派對。

蔡詩傑表示，二林鎮是彰化縣農業重鎮，近年部分稻田轉作，多改種水果，其中金香葡萄主要用來釀酒，也造就二林鎮成為全台酒莊密度最高的地區；此外，二林小鎮依一年時序轉變，有不同的花海盛放，點綴四季風情，盼藉由風箏活動，帶動推廣二林的農特產與周邊觀光，讓更多遊客來認識二林，體驗小鎮魅力。

蔡詩傑說，去年二林鎮首度舉辦風箏活動，即獲得鎮民與遊客的踴躍參與和廣大回響肯定，今年活鄧更加別出心裁，規畫風動裝置藝術，包括來自紐西蘭15米長的兒童火車風箏和搖擺大白鵝、造型單車等地景風箏，成為民眾喜愛駐足打卡的景觀；另外還有精彩的表演節目和風箏彩繪DIY、風車大方送等好康活動，讓爸爸媽媽帶著大小朋友，來二林一起放風吹，度過歡樂假日。

活動由亞洲國際風箏聯合會領軍來自台灣北中南的風箏達人帶來精彩的風箏展演，吸引眾多民眾前來參觀；理事長鄭凱元表示，今天上午風速僅1、2級風，風速偏弱，下午風況穩定來到3級風，所有風箏都升空。

重頭戲還有「8＋特技風箏隊」精采的排字秀表演，天空成為畫布，小小的風箏們成了畫筆，一面一面在天空中點綴拚湊，高手們手腳並用，展現精湛的放風箏飛行技巧，陸續排出了聖誕樹、愛心型、圓形笑臉等圖案，令人嘖嘖稱奇；還有超過百米的瓢蟲、土豆鳥，以及最後注目的魷魚等串聯風箏，聖誕老公公也駕著麋鹿風箏在二林天空中奔馳，分享歡樂與祝福，更為活動增添濃濃的歡樂聖誕的氛圍。