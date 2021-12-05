民進黨立委高嘉瑜被男友林秉樞施暴，總統府國策顧問詹宏志遭指控向媒體施壓，詹宏志今天發表公開聲明，正式辭去國策顧問的職務。總統府表示，詹宏志已向總統府李大維秘書長表達堅定辭意，蔡總統及總統府尊重詹董事長的決定。

詹宏志在聲明中指出，他原來接受總統府聘任國策顧問這個職務，是希望從民間工作對政府有所幫助，但現在他不但沒有貢獻，還因為個人捲入的是非，連累府方出面說明，「原來的好意已無意義，謹此公開聲明我正式辭去國策顧問的職務，希望總統府與各界諒解」。

總統府發言人張惇涵今（5）日表示，詹董事長已向總統府李大維祕書長表達堅定辭意，蔡總統及總統府尊重詹董事長的決定，並感謝他過去所提出的政策建言。雖然，詹董事長辭任國策顧問，但總統府仍期盼他不吝對於政策提出寶貴的建議。

張惇涵重申，對於司法偵辦中的個案，總統府沒有評論，但期盼司法盡速查明真相，制裁加害人，伸張正義。

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