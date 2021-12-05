一輛前往肯亞中部，準備參加婚禮的公車，勉強通過已被洪水漫過的渡橋，卻遭到洪水沖離橋樑掉下河流，造成至少23人溺水。

半島電視台(Aljazeera)報導，事件發在肯亞中部的基圖伊(Kitui ，位在首都奈洛比的東邊100公里)，該州州長徹瑞蒂•恩吉魯 (Charity Ngilu) 說：「這是一起可怕的事故，現在已經找到23具罹難者遺體，可能還有更多。另外有12人獲救，其中包括4名兒童。」

沒有乘客名單，所以不清楚公車上有多少乘客。

This afternoon tragedy has struck Kitui County. A bus carrying Catholic faithfuls was swept away while attempting to cross a swollen river Enziu in Nguni, Mwingi. Rescue efforts are ongoing. So far there are 17 survivors and regrettably 21 bodies have been recovered. pic.twitter.com/1VqF5U6g3z — Charity Ngilu (@mamangilu) December 4, 2021

這輛車上許多人是姆溫吉天主教堂(Mwingi Catholic Church )的唱詩班成員，他們一起乘車參加男同事的婚禮。

目擊者稱，河川正在氾濫，洪水漫過橋面，司機勉強越過橋上湍急的水流，但洪水造成車輪打滑，一下子就被捲下翻騰的河流裡。

肯亞副總統威廉•魯托(William Ruto) 也為此事表達哀悼，並敦促肯亞的駕駛員在面臨大雨的道路時，必須格外小心。