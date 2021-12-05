民進黨立委高嘉瑜遭到政大政治系博士生林秉樞暴力攻擊、拘禁一案，震驚社會。而林秉樞過往高喊保護婦女權益的文章也曝光，網友諷刺：「真是照妖鏡」、「男女憑拳」！

林秉樞於2019年12月19日以「Raphael」為筆名在網路媒體投書，批評「對女性的歧視甚明，這不是哪個政黨或政客單一問題，而是在21世紀今天仍然普遍於台灣政壇的悲哀。」

林秉樞還寫道，「這類保守父權發微通常將女性該做什麼、該扮演什麼，或者應該追求什麼人生目標？當作自己可以獨斷規範的領域。」

他還表示，「在性別平權已成政治正確的今天，我們很難想像還有人會這樣拿著麥克風、在鏡頭前大剌剌用不堪字眼怒罵女性。」

林秉樞最後強調，「這類保守父權發微通常將女性該做什麼、該扮演什麼，或者應該追求什麼人生目標？當作自己可以獨斷規範的領域。」

對此，網友諷刺，真是「照妖鏡」、「雙標日常」、「嘴巴說男女平權，身體用男女憑拳！」、「又是迴力鏢」、「這不就是覺青日常嗎」、「一路打來，始終如一」、「嘴巴講講兩性平權，身體力行兩性憑拳」！