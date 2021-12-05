花旗(台灣)銀行3日邀請代表台灣參加2020年東京帕拉林匹克運動會的視障柔道選手李凱琳、輪椅桌球選手程銘志，於內部舉辦「追夢，沒有障礙」帕運選手線上見面會，與花旗同仁暢談東京帕運的心得，並呼籲同仁關注身心障礙議題，一起成為身心障礙者最堅強的後盾，吸引了近百位同仁一同參與。

花旗集團致力於建造「平等和包容文化」，於2020年東京帕運期間贊助全球49名帕運選手，組成「花旗代表隊」(Team Citi)，選手組成多元，橫跨六大洲和多種障別，年齡自17歲至50歲、男女約各半。這次線上見面會邀請到的選手李凱琳和程銘志，正是「花旗代表隊」的一員，也是國內少數獲得企業贊助的帕運選手。

出身於柔道世家的李凱琳征戰視障柔道多年，曾於倫敦帕運為台灣拿下一面銀牌。原為桌球國手的程銘志，轉戰輪椅桌球後也於里約帕運奪下銀牌，今年更高居帕拉桌球TT5級世界第一。李凱琳和程銘志在活動一開始便先分享這次東京帕運的心得，兩位選手不約而同表示，雖然被視為「奪金熱門」給予他們不小的壓力，但是透過訓練時的心理諮商，還有告訴自己「對手也會緊張」，來幫助自己適時化解壓力，在賽場上追求超越自我的表現。

談及帕拉運動，李凱琳肯定近年來台灣身障體育已慢慢進步，但是希望越來越多人可以了解到身障選手也是競技運動員，並不是受傷的人為了復健而從事某種運動。一般人或許覺得視障柔道看起來很容易，但是對於聽力和視力都不好的她而言，其實需要花費比一般選手更多的努力和練習，才能適應場上的比賽模式。身障運動員和奧運運動員所付出的努力是一樣的，而身障運動員還需要克服身體上的障礙。程銘志則強調，輪椅桌球不僅比球技，還有操控輪椅的技巧，才能應付場上各種刁鑽的球路。每一場比賽，他都當作是最後一場比賽一樣拚搏，也希望大家一起關注與支持身障運動員。

談到一路走來的心路歷程，程銘志分享一開始穿脫義肢的時候，很在意別人的眼光，但是後來他告訴自己，如果連自己都看不習慣自己的樣子，如何接受別人的目光。程銘志以自身經驗勉勵大家，和身障者相處只要維持自然的態度即可，因身障者多能自理生活，需要幫忙的時候也會主動開口，與身障者相處時不需刻意為之。

李凱琳則呼籲大家對於身心障礙者可以多一些耐心，因為有一些身障者無法從外觀判斷，如果能多一些同理心，便可以成為身心障礙者最大的支持。活動最後，李凱琳和程銘志一同勉勵生命中遭遇低潮的人，尋求陪伴和能夠給予自己正面能量的人，找到生命中的熱情和興趣，生命一樣可以再次發光發熱。