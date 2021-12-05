有些父母帶小孩出門時，總會遇到一些外人對外貌，身型指指點點，甚至會給予雙親該怎麼帶小孩的「建議」，藝人吳鳳日前外出吃飯，有店員認為女兒過瘦，直接當面對她說：「你太瘦了，你都沒吃飯嗎？」他表示這句話可能對高敏感小孩造成不小壓力。

吳鳳透露之前外出吃飯時，遇到店員直接對著女兒說：「你太瘦了，你都沒吃飯嗎？」他表示店員這句話沒有惡意，只是老一輩的人常把這種說法當成問候語，但每個小孩子都有屬於自己的體質跟個性，用外表判斷小朋友，多少會造成多餘的壓力，尤其對高敏感的孩子而言，會造成他們更沒有自信，甚至可能間接造成傷害。

吳鳳表示用外表判斷小朋友，會造成他們更沒有自信。（圖／吳鳳 Rifat臉書）

吳鳳表示父母的教育觀念中，一定要有培養小孩有自信這件事，不然孩子在外面聽到負面的話，都會覺得是自己有問題，為了不讓孩子受到太多外面事物影響，都學會怎麼教導他們保持健康的身體跟心理，尤其若是碰到上述類似狀況，除了請小孩保持冷靜之外，要讓他們對自己有自信的方法，就是不要把外面的話放在心裡。

對此，網友紛紛回應：「在台灣難免遇到這樣的事，給孩子解釋一下是關心非指責，或許再聽到同樣的話，會高興有個陌生人在關心」、「一句健康就好的回應，是合理又帶有禮貌的反擊」、「聽者有意，說者無意，長輩有時說出來的話，會讓人覺得刺耳，可是往好的方向想，是怕孩子吃太少」。