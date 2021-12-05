影集《華燈初上》第一季以黃金卡司陣容和懸疑劇情，一上線就以創下驚人口碑，登上Netflix台灣排行榜冠軍，也讓《華燈》話題持續延燒，其中，飾演「花子」的劉品言就被眼尖網友發現，她在戲中有一幕換好衣服、走出簾子的鏡頭，卻因劉品言的甩手動作而引發討論，對此，劉品言也在IG限時動態親自還原真相了。

《華燈初上》還原1988年林森北路特有的條通文化，劉品言在劇中飾演「光」日式酒店小姐的「花子」，而戲中有一幕是飾演媽媽桑的楊謹華與酒店小姐謝瓊煖在吵架，這時剛好在布簾更衣的劉品言卻尷尬探出頭、打斷問：「我可以先出來嗎」，她想要快速離開現場，不料拿著衣服的那雙手卻勾到布簾，劉品言甩了好幾次手才終於甩開。

短短幾秒鐘的畫面，讓部分網友不禁重播、連看好幾次，還釣出劉品言在IG限時動態回應：「那個勾到的尷尬不是設計，是真的勾到跟真尷尬」，最後貼上3個哭笑不得的貼圖，不過儘管劉品言當下尷尬，但仍專業完成演出。

劉品言在《華燈》飾演「光」日式酒店小姐的「花子」。（圖／Netflix、百聿數碼供）

同時，劉品言在劇中還以一場侵犯戲引發討論，劉品言和飾演性侵犯「彪哥」的李李仁演技大爆發，花子遭侵犯還被丟棄在荒郊野外，劉品言頂著特效妝、在雨中滾了數十圈，絲絲入扣的演技大獲好評。