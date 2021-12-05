乾杯集團旗下燒肉品牌「乾杯燒肉居酒屋」再進桃園，今（5）日插旗「桃園華泰名品城」，全力搶攻聖誕大餐及跨年商機。 乾杯集團餐飲事業在疫情下仍穩健經營積極擴張，今年已新展12間分店，預計年底前兩岸將再開出3家店，全年新展店數將達15家，集團總店數將推升至55家。

乾杯集團看好國旅熱潮，旗下燒肉品牌「乾杯燒肉居酒屋」插旗「桃園華泰名品城」，是繼大江店後，第二間桃園分店。「華泰名品城」挾帶交通、購物、住宿及旅遊的強大優勢，加上近年新光影城、X PARK水族館等加入，帶動青埔商圈龐大人潮。強大的集客力，加上聖誕節及五倍券的助威下，有望為集團挹注亮眼佳績。

「桃園 乾杯華泰名品城店」位於華泰名品城一期3樓主題餐廳區，坪數280坪，座位數總共有128個席位。空間氛圍以日本建設快速發展的昭和時代，在國道鐵道下的懷舊居酒屋為設計，餐廳整體以紅磚牆、鋼骨建構打造粗曠風格，明亮的燈籠錯落在空間中，牆面上張貼各樣海報、廣告，復刻出懷古鐵道下一處讓建築職人釋壓、鬧騰的混沌空間。

隨著聖誕節將近，「乾杯燒肉居酒屋」於12月21日至1月2日推出「聖誕跨年派對套餐」，主打霸氣十足的和牛拼盤，其中以鋪滿鹽蔥燒的「聖誕樹」最為吸睛，另外還集結澳洲和牛3款牛五花、上等角切、奶油雞腿肉、草蝦、干貝等海陸食材，再搭配乾杯自家泡菜、沙拉等前菜，一口氣可以吃到近20種不同的菜色，高CP值又十分應景。享用完聖誕大餐，還可在華泰名品城打造的聖誕村造景拍照、參加燈光秀等活動，是今年歡慶聖誕的最佳選擇。