延續雙11與黑色星期五的爆棚買氣，HAPPY GO於12月續推優惠活動犒賞卡友。即日起攜手電商業者推出雙12歲末兌點活動，凡透過HAPPY GO App前往購賺點平台上各電商或線上品牌館下單，除享有品牌本身優惠，還可享最高60％點數高額回饋；遠傳friDay購物主打40點換60元購物金，momo購物網也祭出最殺優惠，不限金額兌點可抽一人獨得最高12萬點，眾多優惠就是要讓卡友聰明消費購物賺點賺翻天。

鼎鼎聯合行銷顧客經營事業部副總經理李明城表示，第四季消費者購物意願提升，消費者會在歲末年終檢視汰舊換新的需求，或迎接聖誕和跨年等節慶時購物消費犒賞自己或家人朋友。為回饋廣大的卡友並鼓勵聰明消費，HAPPY GO把握年底前電商最後一波大檔期與眾多電商合作推出高額回饋兌點優惠，也希望能助攻電商再掀買氣。

HAPPY GO 購賺點平台為迎接年終最強買氣，與眾多電商品牌合作，集結包括樂天、Yahoo購物中心、家樂福、札幌藥妝等綜合電商平台，以及快車肉乾、午茶夫人等人氣甜點伴手禮，和OB嚴選、小三美日、NIKE等服飾美妝線上品牌館，只要透過APP下單購物不僅更優惠且可享最高達60％的額外點數回饋。除了電商品牌的點數回饋外，只要於12月底以前透過HAPPY GO 購賺點平台下單，每筆將回饋10點點數，下單次數達兩次可以抽100點，達三次即可抽1000點。

HAPPY GO結合momo購物網發起一系列雙12年終加碼活動，就是要把最多的好康回饋給卡友。即日起至12／14不限金額消費，使用點數折抵帳單，就有一名幸運兒能獨得最高12萬點的回饋；累計兌點達400點就有機會抽120點限時點數，共回饋1200名卡友；累積兌點達10000點即可獲得12000限時點數的抽獎機會。另外，HAPPY GO也在APP上推出與momo合作的卡友限定活動，卡友在活動期間參加APP的「點點出任務」的翻牌活動就有高機率在momo兌點消費後獲得12倍的點數回饋。