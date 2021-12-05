詹宏志捲林秉樞醜聞案辭國策顧問 朱立倫喊話蔡英文：快脫下網軍魔戒

林秉樞案施暴案牽扯出綠營網軍、政商大佬施壓媒體及派系內鬥，總統府發言人僅稱「很多人被嫌犯矇騙」。國民黨文傳會主委凌濤痛批，民進黨網軍治國為爭權奪利不擇手段，甚至企圖動用政商關係隻手遮天，連新系大老段宜康、總統府國策顧問詹宏志都變成「容易被矇騙的社會新鮮人」？這種企圖為蔡英文總統保駕護航的膚淺謊言，看在台灣社會眼中簡直是莫大笑話，蔡英文總統兼黨主席還可以不親上火線交代來龍去脈嗎？

凌濤表示，林秉樞案爆發後，綠營人士紛紛走避，甚至出動側翼名嘴釋出「林秉樞恐是中共同路人」這種荒謬言論意圖切割洗地，如今層級上升到總統府發言人出面，卻也是以同樣膚淺水準的謊言為捲入關說媒體的國策顧問與始終神隱的蔡總統護駕，請問誰會相信，一群國策顧問、產業領袖及派系大老們，會被一個43歲的「年輕人」騙得團團轉，還得集體出席其母告別式、為其關說媒體？林男還曾與副總統賴清德、陳時中部長都合照，他們有沒有涉入？林男背後與綠營派系網軍千絲萬縷的關係是什麼？全民都在問！

凌濤表示，當相關人士親自出面攤開證據與對話紀錄指證歷歷，直指林秉樞不但找綠營派系大老、產業領袖兼國策顧問「過問」週刊報導，甚至黨政高層去電逼迫媒體改口「事情不存在」、「為何小題大作」，蔡英文身為總統兼民進黨主席，難道不應該親自出面解釋，究竟是哪些綠營人士、黨政高層不惜干預媒體第四權，也要為一個無業的年輕人護航到底？

凌濤指出，如今第一個捲入關說疑雲、飽受輿論質疑批判的國策顧問詹宏志已經為此事辭職下台，更坐實政商高層介入施壓媒體確有其事，「此地無銀三百兩」，背後定有更多謎團亟待釐清，請蔡英文總統兼黨主席不要再躲在側翼名嘴與總統府發言人背後，勇敢站出來面對民進黨網軍治國失控互炸的社會信任危機，想想自己曾經說過要「值得台灣人信賴」的豪言壯志。