有些女生比較宅，喜歡待在舒適圈，非必要不會輕易和不熟悉、不喜歡或者是交情普通的人打交道，要約她們出去更不是一件容易的事情，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座女，如果男人能約得動她們，代表她們一定很喜歡你。

處女座：

處女座的女生不喜歡交際，與其勉強自己赴約，不如在家發呆還能做些自己喜歡的事情，另外她們也懶得花時間打扮自己，要出去的話勢必要花心思化妝、穿搭，因此如果異性能夠將她們約出去，代表她們一定很喜歡對方。

巨蟹座：

巨蟹座的女生是徹頭徹尾的宅女，如果沒有能夠激起她們好奇心的人事物，寧願待在家裡放鬆、追劇，也不想踏出門外半步，不過若是心儀的對象邀約，巨蟹女不會太過矜持，甚至會毫不猶豫的立刻答應。

金牛座：

金牛座的女生不喜歡旅遊，偏偏喜歡宅在家，因為她們認為，家是她們最舒服、自在的場域，除非心儀的對象邀約，不然金牛女寧願當個稱職的宅女，大門不出，二門不邁，因此如果你約得動金牛女，代表她們心裡有你。