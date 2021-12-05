民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴震驚社會，林秉樞也成話題人物，今有媒體爆料，林秉樞在今年11月底，向尊彩藝術中心購入一批176萬元藝術品。對此，尊彩藝術中心稍早在官方臉書發布聲明表示：「並非事實。」（摘自尊彩藝術中心官方臉書）

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴震驚社會，林秉樞也成話題人物，今有媒體爆料，林秉樞在今年11月底，向尊彩藝術中心購入一批176萬元藝術品。對此，尊彩藝術中心稍早在官方臉書發布聲明表示：「並非事實。」

尊彩藝術中心表示，關於12月5日部分媒體報導林秉樞向尊彩藝術中心購買4件總價176萬元的骨董字畫、水墨大師等畫作一事，並非事實，媒體報導截圖的176萬元匯款單，不是匯給尊彩藝術的帳戶，此外，尊彩藝術中心表示，「負責人均未見過林秉樞先生，亦無任何聯絡記錄，併此聲明。」