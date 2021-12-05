南投健行節，5日在南投市撼龍步道登場。（廖志晃攝）

南投健行節，吸引民眾熱情參與。（廖志晃攝）

南投健行節，吸引民眾熱情參與。（廖志晃攝）

南投縣衛生局人員，也到場宣導反毒及健身。（廖志晃攝）

疫情解封，南投縣政府鼓勵民眾走出戶外，5日在南投市舉辦「你我健康GO─撼龍步道健行」，健步強身還可參加抽獎，吸引民眾共襄盛舉；而為振興經濟，明年4月底前，到南投消費滿200元，上網登錄發票就有機會中大獎。

南投健行節第1場在撼龍步道登場，網路報名在「南投好好玩」平台推出，300個名額立即秒殺，因此，5日開放現場報名，民眾熱烈響應，現場大排長龍；衛生局也到場宣導遠離毒品、養成良好的運動習慣。

縣府祕書長洪瑞智表示，縣長林明溱擔任立委時，爭取建設撼龍步道，今年縣府花費200萬元整修更新沿途公共設施，希望給大家健康舒適的運動空間。

撼龍步道途中有櫻木步道、陽光椰林、柚香步道、小溪頭段，返程經由易經大學，回到漳和里集會所，全程4.5公里，往返約2.5小時；沿途有櫻花林、波斯菊、杜鵑花等，適合全家親子同遊。

觀光處長陳志表示，縣府今年推廣「三好」特色步道（好好走、好好拍、好觀光），雄獅旅遊也響應並規畫「南投健行節」遊程，結合南投景點、在地知名觀光工廠的深度旅遊。

洪瑞智表示，南投健行節第2場健行活動，將於12月11日（周六），前進信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋，同樣開放現場報名，歡迎大家一起走入原鄉，健走同時欣賞雙龍瀑布的壯麗美景。

陳志賢表示，南投縣政府配合振興五倍券發放，正舉辦「南投玩很大，千千萬萬獎不完」活動，到南投消費滿200元，登錄發票即可參加「周周送10萬元現金」抽獎，詳情請上臉書「樂旅南投」粉絲專頁查詢。