員警漏夜在水溝中撈出大麻活株。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市龍潭警方日前查獲多起毒品案，向上溯源發現郭姓男子在網路上販售毒品，專案小組追查，並在４日晚間逮捕郭男及其梁姓女友販賣二級毒品大麻，郭男也坦承自己在彰化縣透天厝中種植大麻，警方共計查獲大麻毒品活株100株、成品39.85公克及製造栽種工具1批。

龍潭警方專案小組先於桃園市查獲郭男與女友販賣二級毒品大麻時，經檢視發現該扣案大麻成品色澤青翠，研判應是初製完成，刑事警察大隊科技偵查隊勘查郭嫌所持用行動電話，發現存放有種植大麻、器具等照片。

專案小組漏夜南下馳赴彰化查緝，期間發現郭嫌及其女友企圖湮滅證據，在遭警方查獲當下即通知彰化在地的另1名共犯黃嫌，黃嫌獲得訊息後立即將郭嫌栽種之大麻載走，傾倒於大型排水溝內。

員警鍥而不捨緊急向當地消防局商借捕撈網，連續3個多小時在寒冷的深夜裡摸黑從又髒又臭的排水溝內逐一撈起大麻毒品活株100株，另外也在郭嫌租屋處再查獲大麻成品9.85公克及種植大麻所需之製造工廠設備等相關犯罪證據，經詢郭等3嫌均坦承不諱，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，對於郭嫌販賣毒品對象以及毒品流向部份，警方仍積極持續追查。

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