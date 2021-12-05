解封後引爆餐飲熱潮，寒舍艾麗酒店宣布重回下午餐時段，即日起LA FARFALLA義式餐廳每週五、六、日加場供應下午餐，並將菜色全新升級為「肉食主義3.0」，搶攻信義區自助式下午餐最殺價格，也盼能補回先前因內用禁令流失的業績。

寒舍艾麗酒店於今年4月30日起推出「肉食主義2.0」自助式下午餐，賓客反應熱烈週末餐期皆客滿，未料因為本土疫情辦法，喊卡將近半年。本月回歸後，主打無肉不歡、敲碗以久的饕客，「炙烤肉食區」完整獻上多款肉食主菜，盼肉食主題饗宴，為年末聚餐更增添驚喜美味。

除此之外，自助式餐檯另有「開胃小點」、「現拌沙拉」、「義式熟食」及「精緻甜點」區，多樣豐富的美味下午餐，讓饕客大啖美食。用「開胃小點」揭開序幕，採用傳統的烹製手法及融合在地食材而成，將肉品、海鮮及蔬果幻化為精品小食。

「義式熟食」特別推薦「焗烤肉醬筆管麵、瑪扎瑞拉乳酪」，新鮮番茄與鮮嫩絞肉一同拌炒，果香微酸滋味交織濃郁絞肉香氣，最後綴灑鹹香醇濃瑪扎瑞拉乳酪，嗅覺與味覺共同享受。

此外，行政主廚陳明烽也發揮巧思，將「法式鹹派」揉合義式香料設計三款創意風味，道地鄉村風情「醃燻鮭魚、蘑菇鹹派」、鹹香開胃「彩椒沙拉美臘腸鹹派」或酥脆香甜「蘋果派佐襯鮮奶油」，承襲傳統義式料理手法與創意激盪，跳脫傳統的新穎思維讓人一試上癮，最後則獻上多款甜入心扉義式甜品，為饗宴尾聲增添甜蜜驚喜。