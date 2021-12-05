變種病毒Omicron來勢洶洶，花蓮縣政府今下午3點至7點在遠百花蓮店設快打站，提供莫德納疫苗及流感疫苗隨到隨打服務，並加送高級水果及一包衛生紙。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

變種病毒Omicron來勢洶洶，花蓮縣政府為提升疫苗接種率，今下午3點至7點在遠百花蓮店設快打站，提供「莫德納」第1、2劑及流感疫苗隨到隨打服務，並加送高級水果及一包衛生紙，吸引不少人前往接種。

花蓮縣衛生局今下午3點到晚上7點，在遠百花蓮店星巴克室內廣場設點施打莫德納疫苗及流感疫苗，只要符合資格者，攜帶健保卡、黃卡及身分證即可直接前往接種，且只要前往接種疫苗，就送1顆超過百元的日本蜜富士蘋果、1顆韓國水梨和1包衛生紙，限量300份。

周休假期花蓮不少民眾會去逛遠百，進到百貨1樓廣場，看到桌上，擺滿日本大蘋果及韓國大水梨，還有一堆衛生紙都好奇停下來看，甚至還不到3點，就有很多人在排隊接種。

其中1名江先生說，看新聞報導就趕緊來打，本來有和診所預約接種，但覺得太麻煩，所以今天就來「隨到隨打」，不管今天有沒有送東西，就是要來打，方便就好。不過也有路過的民眾因先前已接種疫苗，看到「隨到隨打」又加贈禮物，直呼好可惜。

衛生局長朱家祥表示，目前中央積極提升疫苗覆蓋率，加上變種病毒Omicron來襲，對政府來說，就是希望所有鄉親能盡快接種疫苗，增加覆蓋率。

朱家祥說，花蓮目前疫苗覆蓋率和全國相較起來，有點小落差，其中3個原鄉，卓溪、萬榮、秀林鄉目前約6成，希望鄉親能走出家門接種疫苗，衛生局也會鼓勵該鄉衛生所提供到宅接種方式，增加覆蓋率，此外，縣府未來也會配合縣內大型活動，設疫苗接種站，讓所有鄉親能隨到隨打，提高覆蓋率。