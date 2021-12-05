桃園市長鄭文燦近日受訪表示，自己也是網軍受害者。台北市長柯文哲今日受訪時被問到此事，先是哈哈大笑，接著表示「大家心裡有數。」

民進黨立委高嘉瑜前男友馬文鈺昨日召開記者會，指出網軍李柏璋受人所託，長期在網路上當網軍帶風向，吃香喝辣開賓士。馬也提到，林秉樞如何把資料丟給網軍李柏璋，去PTT帶風向。也另加碼爆料，李柏璋過去涉嫌毒品卻被壓下來，當中與前台北市市政顧問張益贍有關。

前國民黨總統候選人韓國瑜在2020年總統大選時也曾表示，蔡政府有「黑韓產業鏈」。柯文哲昨日在臉書發起一人一信，要總統府查誰在養網軍。

柯文哲指出，先用網軍在PTT發文帶風向，然後媒體報導，名嘴跟進，這種一條龍式的媒體產業鏈，應該要收斂。截至目前為止，網軍帳號被揪出來的，都是民進黨的，從李柏璋、林瑋豐、楊蕙如等等，都是如此。

柯文哲表示，李柏璋和張益贍應該有來往，但李沒有在台北市府工作過，張益贍離開市府大概5年了，他們之間應該有關係。至於李柏璋的毒品案是否有涉嫌包庇一事，要再查才知道。

柯文哲指出，找網軍要花錢，現在又把政商高層等黑暗面扯出來，其實以前都聽過，只是沒看到。當被問到鄭文燦跟柯文哲最近都說自己是網軍受害者，柯文哲大笑並表示「這些事情大家心裡有數就好。」

柯文哲說，現在台中第二選區立委補選，現在看來雙方都是在扒糞，都不是正常的現象。那些政論節目卻花時間，在討論這些鳥事，比較健康的想法應該是，把這些當作台灣民主的陣痛。