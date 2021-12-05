銜接108課綱的「111大學考招新制」2022年執行，新課綱首屆考生全台超過13萬人，家長和學生們都擔心像是考招新制的白老鼠，立委萬美玲5日在中大壢中舉辦「108新課綱與考招制度座談會」，家長們反映考試制度不斷在變，不能把孩子的未來當作試驗或是賭注，升學成敗被複雜的制度擺布。

萬美玲指出，108新課綱上路之後，不管是學習歷程檔案或是明年新的考招制度，家長和老師、學生都非常陌生，過程中也出了不少問題，像是今年學習歷程檔案遺失以及突如其來的考招制度變革，都讓家長心裡非常擔憂，說明會登記報名者超過1000位，可見家長和學生們對於未來憂心忡忡。

教育部高等教育司長朱俊彰指出，入學制度改變都是漸進微調，這次考招制度有兩大變動，備審資料準備多了一個選擇可以使用高中學習歷程檔案，從裡面撈資料出來作為學生備審資料，可節省學生準備時間及提升資料的行銷度，讓大學端可以更快看到學生亮點。

他說，第二個改變就是把考試分發考科和學科能力測驗做整合，減少考科也可以減少學生準備的壓力，考試部分主要是多了卷卡合一，除考試題型的改變，也慢慢在題目中導入跨域素養配合高中課綱探索的題型。他也提到，明年起分科測驗雖然不考國英數理，但因為分科測驗與學測性質不同，大家不用擔心一試定終身，對於未來英文考試是否改為採用英檢成績，目前也還在研擬規畫。