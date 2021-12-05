教召明年起試行新制，教召選員將以「後退先用」、8年內退伍的後備軍人為原則，並正式開放查詢，看自己有沒有被教召，一名退伍滿10年的老鳥送出資料後，發現自己竟然「中獎」，奉勸大家沒事千萬不要去查！

關於111年度各項召集資訊，「後備軍人網路服務台」已於12月1日正式開放查詢，引起網友熱議，許多人都不敢查，不少網友提及流傳已久的「都市傳說」，認為只要主動查詢是否需要教召就會中獎，還有人笑稱「這不是查詢系統，這是報名系統」，叫大家沒事別亂查。

網友貼出他查詢後的結果。(圖/截自臉書爆廢公社公開版)

一名網友今(5)日在臉書社團《爆廢公社公開版》貼出他查詢後的結果，無奈表示「沒事不要去查，會中獎的…重點是退伍滿10年了耶」。根據他貼出的截圖顯示，動員部隊為台東縣後備旅旅部及旅部連，召訊期間為111年9月17日至23日。

貼文曝光後引起熱烈討論，紛紛回應「這是報名系統好嗎？」、「我退伍14年了都不敢查」、「那個不是查詢系統，那個是報名系統你不知道嗎」、「沒查沒事，一查就有事？」、「查詢後馬上新開的營區」。

不過也有網友不以為然表示，「4次了！沒在怕的」、「我每年都查，每年都不用」、「剛滿十年沒召過」、「退伍23年從未點教召過…」、「退伍每年查，直到現在除役了都沒事」、「就單純迷思而已，別一直危言聳聽，說什麼報名系統」。