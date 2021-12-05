阿吉仔打趣說，平日最大的興趣就是運動，坐在輪椅上擺動兩隻手，還越跑越快，「用想像的」，把觀眾逗得哈哈笑。（周麗蘭攝）

觀眾們舉著旺旺友聯現場贈送的LED三用螢光筆沉浸在美妙的歌聲中。（周麗蘭攝）

師奶殺手沈建豪演唱「追追追」，他從後門進場，邊唱邊打招呼邊上台，觀眾一片驚喜。（周麗蘭攝）

中視董事長胡雪珠說，有志工們熱情的付出，美好的縣政才能夠推廣到每一個鄉鎮，每個縣民都能感受到美好的社會福利和各項積極建設，她對志工們的精神深感敬佩與感恩。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善到場致意表示，「為人點燈，明在我前」，能當志工是一種福氣，付出的功德都會迴向到自己身上。（周麗蘭攝）

旺旺文教基金會、中國時報、中國電視發起的「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，今（5日）下午在虎尾鎮公所演出，超過800名志工參加，雲林縣長張麗善到場致意表示，「為人點燈，明在我前」，能當志工是一種福氣，付出的功德都會迴向到自己身上。

疫情舒緩後，「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會第8場今天（5日）2點在虎尾鎮公所虎尾廳登場，慰勞防疫人員在疫情嚴峻時的辛苦付出，縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠、中視董事長胡雪珠與近千名社福、文化、衛生、教育、環保等類志工聆聽，現場氣氛熱絡。

張麗善表示，施比受更有福，能當志工是福氣，體力、毅力、興趣、熱情和其他人不一樣，願意為社會付出使社會更加溫馨、有愛，俗話說「為人點燈，明在我前」，付出的功德有一天也會迴向在自己身上，

她說，現在社會的暴戾之氣很重，更需要媽媽、婆婆志工們給青少年更多支持關懷、鼓勵、正能量，大家一起來關心孩子們，撫平他們不安的情緒；志工的正念、正能量、正向思維可以使社會安和樂利，歌聲也有很大的療癒作用，能夠分享快樂。

胡雪珠呼應張麗善表示，因為有志工的付出，社會才安定，人民的生活更幸福，張麗善是一個非常重視銀髮族福利的縣長，今年參加全國健康城市高齡友善城市的評比，包辦5個大獎，在非六都城市裡面是第一名、全台第二名，張縣長帶領縣府團隊共同努力之外，還有一個最功不可沒的就是志工朋友。

胡雪珠說，有志工們熱情的付出，美好的縣政才能夠推廣到每一個鄉鎮，每個縣民都能感受到美好的社會福利和各項積極建設，她對志工們的精神深感敬佩與感恩。

演唱會主持人由南台灣漂亮寶貝圓圓擔綱，隨後勵志歌王阿吉仔、台語歌姬邱芸子、師奶殺手沈建豪、寶島歌手方順吉輪番登場獻唱20首經典老歌，國民阿嬤鳥來嬤脫口秀也笑翻了現場觀眾。

阿吉仔開場演唱「命運的吉他」，觀眾們舉著旺旺友聯現場贈送的LED三用螢光筆沉浸在他雄厚的歌聲中，還全體大合唱「我比別人卡認真、我比別人卡打拚」，氣氛非常嗨。

阿吉仔打趣說，他覺得自己很幸運，今年65歲已唱21年，平日最大的興趣就是運動，坐在輪椅上擺動兩隻手，還越跑越快，「用想像的」，他鼓勵志工們健康無價，平日就要保養，把自己照顧好，他的保養之道就是唱歌。