MOMO家族成員香草姐姐（李宜軒）因被網紅鄧佳華隔空示愛1年多，知名度瞬間增長，近日她忽然把臉書名字改了，今（5日）終揭曉原因，「香草姐姐從momo親子台畢業囉！」證實要換另一個身分重新開始，對此鄧佳華依依不捨地發文回應了。

香草姐姐正式改名為米卡米（Mikami），透露人生就是要不斷的挑戰，為了跳脫舒適圈，決定離開兒童台。回首6年前的自己，米卡米當時不敢上台講話，連拿麥克風都會緊張到發抖，只要出外景或錄節目都要提前做很多準備，後來經過學習和克服，才能以最好的狀態呈現。她感謝所有觀眾和來過活動的粉絲，強調這些美好回憶都不會忘記，同時希望大家繼續支持其他哥哥姐姐，或許能在參與活動時捕捉到變成小粉絲的自己。

最後，米卡米再重申已改名，「希望大家以後可以這麼叫我，這並不是離別，我會用另一個身分重新開始，所以～各大廠商快來找我吧哈哈哈哈哈，也請大家多多指教。」

消息傳到鄧佳華耳裡，他感到相當驚訝，特地PO文感嘆：「雖然之前早有耳聞妳要離開，我想不到會這麼快，希望妳會越來越好，對妳的愛呈現靜止狀態，我不知道繼續愛妳是正確的嗎？」接著開始腦補，「至少我這一生有好好努力愛過一個女生，這樣就夠了，我走的路跟妳走的路是完全不相同的，發展的舞台也不一樣。」被一群網友留言狂酸：「不要再色龜了」、「寫得像交往過一樣...」、「放過宜軒吧！」。